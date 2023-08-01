Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaş hesabınız üzerinden ek ödemeler alabilirsiniz. Cumhurbaşkanı destekli olarak verilecek bu ek ödemeler, düşük faiz oranlarıyla sunulmaktadır ve 12 ay vadeli olarak geri ödeyebilirsiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için bu kampanyadan faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, emekli maaşı alanların bu bankaların müşterisi olmaları gerekmektedir ve ayrıca banka şartlarına uygun bir müşteri olmaları istenmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, bu bankaların internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kolayca işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu uygulamalar üzerinden kredi başvurularında bulunabilir ve ihtiyaçlarına uygun kredileri düşük faizlerle kullanabilirler.

Emekli maaş hesabı üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında maaşa göre işlem yapılacağından, kişilerin diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için bu bankalardan kredi kullanma imkanı da bulunmaktadır.

Bu kampanya kapsamında, emekli olan kişilere 12 ay vadeye kadar ek ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Başvuruların onaylanmasının ardından kişiler banka şubelerine gitmeden, sadece kimlikleriyle birlikte hesaplarına ek ödemelerini alabilirler.

Ayrıca, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi de kullanma imkanı sunulmaktadır. Bu kredilerde kişilere 50000 TL'ye kadar limit verilmektedir.

Emekli maaşı alanlar için sunulan bu kampanya, maddi ihtiyaçları olan vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kampanyadan faydalanmak için bankaların şartlarını yerine getiren emekli vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun kredilerle kolayca finansman sağlayabilirler.