Cumhurbaşkanı Emekliye Yeni Müjde Verdi: Yılbaşında 2500 TL İkramiye Verilecek mi? Açıklamalar Yapıldı! 

Emekli olan vatandaşlar için yapılan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı, emekli ikramiyeleri'ne bir yenisi daha ekleniyor. Emekli olan vatandaşları Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı üzerinde verilecek olan ikramiyeler haricinde artık yılbaşında da ikramiye verilecek mi merak konusu olmaktadır. Emekli olan kişiler, son zamanlarda özellikle özel bankaların başlatmış oldukları emekli promosyonlarından faydalanarak, nakit ihtiyaçlarını gidermek istiyor.

Bankalardan kredi almak istemeyen emeklilere, özellikle devlet destekli olarak verilen emekli ikramiyeleri de oldukça önem taşımaktadır. Ramazan bayramında ve Kurban Bayramı'nda verilen 1100 TL, ikramiyeler gibi yılbaşı üzerinden de emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği konuşulmaya başlandı. Emekli ikramiyesi almak isteyen kişilerde Kendi maaş olmuş oldukları hesap üzerinden Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramında almış oldukları emekli ikramiyeleri gibi başvuru gerçekleştirmeden, yılbaşında da ikramiye alabilecek.

Emekliye Yılbaşı İkramiyesi 2500 TL

Emekli olan vatandaşlar için yeni düzenlemeler yapan hükumet yapmış olduğu yeni düzenlemede, özellikle yılbaşında 2500 TL'ye kadar emekli ikramiyesi vermeyi düşünüyor. Emekli ikramiyesi alacak olan kişiler devlet tarafından bu paraları geri ödemesiz olarak hesapların, alacaklı, yılbaşı ikramiyesi olarak hesaplarına yatırılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından öncelikli olarak yapılacak olan açıklama sonrasında emekli, yılbaşı ikramiyeleriyle ilgili netlik kazanacak. Meclis açıldıktan sonra emekli maaşı alan vatandaşlar, Bu konu hakkında ilgili olarak devlet tarafından bir karar bekleyecek.

Emekli ikramiyeleri, sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden değil tüm emekli maaş alan vatandaşların başvurularını yapmadan alabilecekleri bir kampanya olduğu için hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o kampanyadan yararlanacaksınız.

Emekli olan kişilere ayrıca Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kamu bankaları almaları durumunda emekli promosyonlarında da eylül ayı itibariyle zam gelmesi bekleniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara da 5000 TL'ye kadar emekli promosyonu verileceği konuşuluyor.