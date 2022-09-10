Cebinde Akbank Banka Kartı ve Kredi Kartı Olanlara 95.000 TL Ödeme Yapılacak! Akbank Hesabı Olanların Dikkatine!

Cebinde Akbank bankamatik kartı ve kredi kartı olanların 95000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceği açıklandı. Cebinde Akbank bankamatik kartı ve kredi kartı olanların 95000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmeleri için başlatılan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere hemen ödemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Akbank kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden kredi işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda özellikle daha önce bankalar üzerinden kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişilere 24 ay vadeli 95000 TL ye kadar hızlı bir şekilde Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi ödemesi verilmektedir.

Akbank Direkt Uygulamasından Kredi Başvurusu

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda şartları uygun olan vatandaşların 95000 TL'ye kadar yüksek limitli kredileri, internet bankacılığı uygulaması üzerinden alacağını söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, onaylanan tutar yine şubelere gitmeden biz vatandaşların hesaplarına yatırılmaktadır. Bu krediyi kullanabilmeniz için şubelere gitmeden işlemlerinizi yapacaksınız ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden her zaman istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Akbank Direkt uygulamasına girdikten sonra kredi başvurusu bölümünden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Sms ile Kredi Başvuru

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar da Akbank'ın 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi gerekmektedir. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutar yine aynı gün içinde hesaplarına yatırmaktadır.