15 milyon emekliye müjde! Son karar açıklandı ve aynı gün içinde ödemeler yapıldı

15 milyon emekliye son karar açıklandı ve müjdeli haber: Son dakika olarak haber ajanslarına düştü. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere verilecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olarak hemen imkan sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilerin 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilecek ve onaylanan kredileri yine aynı gün içinde kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası şubelerine gitmeden başvuru yapacak olan emekliler, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm kişilere 3 ay ertelemeli 50000 TL kredi ödemesi yapılacak.

Garanti Bankası

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz hesap aracılığı ile birlikte hemen bir internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve bu bankadan kredi kullanabilirsiniz.