Cumhurbaşkanı Emekliler İçin Talimatı Yeniledi! 50 bin TL'ye Kadar Emekliler Sıkıntılarını Giderecek! Sabah Başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın duyurusuyla birlikte emekli olan vatandaşlar için yeni bir ödeme yapılacağı haberi geldi. Devlet destekli olarak emekli maaşı alan vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar da devlet destekli kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli kredi desteği sağlanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da düzenli ödemeler yapan vatandaşlara devlet destekli kredi kullandırıyor. 50000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli işlem yapmak mümkün. İlk taksit ödemesi de 90 gün ertelenebiliyor.

50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı durumunda şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirler. Onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirler. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli işlem yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları durumunda şubelere gitmeden işlemlerini devlet destekli olarak alabilirler. Bu kredileri istedikleri zaman aralık ayı sonuna kadar kullanabileceklerdir.

Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar bankaların resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilirler. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden destek verilecektir.

Nakit İhtiyacı Olanlar İçin 50000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile emekli olan vatandaşlar için yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Devlet destekli olarak emekli maaşı alan vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar tarafından sunulan devlet destekli kredi imkanları da bulunuyor.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank haricinde özel bankalar üzerinden almış olduğunuz kredilerde, düzenli ödemeler yapmanız durumunda devlet destekli kredilerden yararlanabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli işlem yapabilirsiniz ve ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ise bankaların resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak 50000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirler. Bu krediler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilmekte ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullanabilirler.

Banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden destek verilen bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, istedikleri zaman aralık ayı sonuna kadar kredi kullanımı yapabilirler.