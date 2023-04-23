Milyonlarca Emekli ve Memur Beklentilerine Kavuştu, Temmuz Ayı Maaş Zamları Belli Oldu: İşte Detaylar

Milyonlarca emekli ve memur için büyük bir merakla beklenen Temmuz ayı maaş zamları belli oldu. Merkez Bankası'nın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon tahminleri, emeklilerin ve memurların zam oranları hakkında fikir verdi.

Temmuz ayı zammı, emekli ve memurların enflasyon beklentileri doğrultusunda belirlendi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21,43, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,18 zam alacaklar. Ancak, vatandaşların beklentisi yüzde 25-30 arasında olduğu görülüyor.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı öngörülüyor. Merkez Bankası tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 21,43, enflasyon farkı ise 13,43 olacak. Bu durumda, memur ve memur emeklilerine en az yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. En düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 14 bin 810 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25 zamla 7 bin 901 TL'den 9 bin 876 TL'ye yükselecek.

Ocak ayındaki zam oranına refah payı da eklendi ve artış yüzde 30'a tamamlandı. Bu nedenle, milyonlarca kişi yine refah payı beklentisi içinde. Yüzde 5 refah payının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 15 bin 402 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 10 bin 271 TL'ye yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar, yani yüzde 21,43. Ancak, hükümetin bu emekliler için de refah payı verebileceği ve yüzde 25-30 arasında zam olabileceği konuşuluyor.

Milyonlarca emekli ve memur, uzun bir süredir bekledikleri zam haberini nihayet aldılar. Temmuz ayı maaş zamları, vatandaşların beklentileri doğrultusunda belirlendi ve bu haber birçok insanın yüzünü güldürdü.