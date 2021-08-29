Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Uyardı, Borçlarınızı Kapatacaksınız, Bankalar Birleşiyor

Son dakika yeni bir haber var. Bankalardan kredi almak ve bu kredi ile borçlarını kapatmak isteyenlere yeni destekler verilecek. Kamu bankaları ile birlikte, bazı özel bankalar da bu kampanyaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen bu destek haberlerinde, bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada toplayacak, düşük faiz oranları ile kredi alacaksınız.

Bankalardan bu işlemleri yapacak ve tek bir bankada kredi ödemesi yapmak isteyenler, transfer kredileri ile birlikte, anında işlem yapabileceklerdir. Son dakika kampanyasına katılacak olan kişiler, belirlenen bu şartlar dahilinde müşterilerine hemen işlem yapacak, 36 ay vadeye kadar ve 100.000 TL'ye kadar olan tüm banka borçlarını tek bir bankada toplayacaklardır.

Şartlar Nelerdir?

Başvuru yapmak isteyenler, bu kredileri almak istiyorsa, başvuru için sadece borç kapatma seçeneklerine başvuru yapacak. Bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınız bu kredi için geçerli olacak. Ayrıca kredilerde de sadece ihtiyaç kredisi kampanyasına uygun olan kişiler, bu kredileri alabilecekler. Şartlara uygun olan kişiler, belirlenen şartlar dahilinde, hemen başvuru yaparak, ne kadar banka borcu varsa o kadar kredi onayı alacak. Üzerine her hangi bir para verilmeyecek. Kredileri kapatmak için bankalar kendi aralarında iletişime geçecek ve sizin borçlarınızı direk banka kapatacak.

Konut kredisi ve taşıt kredisi gibi krediler için bu işlemler yapılmayacak. Bankalardan bu tarz krediler alan kişiler, eğer ödemelerde zorluk çekiyorsa, başvuru için kendi bankası ile görüşerek yapılandırma teklifi edeceklerdir.

Başvurular Nasıl Olacak?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında kamu bankaları başvuruları banka şubelerinden alacaklar. Bu krediler için henüz banka faiz oranları belli değil. Bu sebeple başvuru yapmak isteyenlerinde hangi faiz oranları ile işlem yapacağını söyleyemiyoruz. Kredi başvurusu yapmaya gideceğiniz bankaya, giderken yanınızda kimliğinizi ve gelir belgenizi götürmeniz gerekiyor. Bankadan kredi alacak kişiler, sigortalı çalışıyorsa, son ay maaş bordrosunu yanında götürmesi gerekmektedir. Ayrıca borçlu olduğunuz bankalarda son borç miktarını ve kapatma bakiyelerini de öğreneceksiniz. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde kredi kullanımı olacaktır.