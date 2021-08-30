TC Kimlik Numaranıza Göre 30.000 TL Nakit Bugün Resmen Başladı, Son Dakika Banka ve Kredi Haberi Yayınlandı

Son dakika banka haberi yayınlandı. Sadece t.c. kimlik numaranızı vererek 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Acil paraya ihtiyacı olan kişilere verilen bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılarak Kredi kullandırılacaktır. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de bankalar kendi kredi politikalarına göre müşterilerine hızlı bir şekilde hizmet verecek ve verdikleri bu hizmet sonrasında kredilerin kullandıracaktır. TC. kimlik numaranızı vererek 30 bin TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız bazı şartları da uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Bankalar yapmış oldukları duyuru sonrasında kredi başvuru imkanı ile birlikte şartlarımızı nasıl olacağını duyurdu.

Kredi kullanmak istiyorsanız başvuru yapmadan önce Kredi notunuza bakmanız gerekiyor. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilecekler. Düşük kredi notu olan kişiler maalesef kredi onayı alamıyorlar. Özellikle bankalar üzerinden icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa kredi kullanamazsınız. Bazı bankalar ise kişilerin gelir durumuna ve sigorta durumuna bakacaktır. En az 3 aylık sigortanızın olması durumunda bankalardan rahat bir şekilde kredi kullanabilir, emekli olmanız durumunda ise emekli maaşımızı bu bankaya almamız ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz.

Finansbank üzerinden t.c. kimlik numarası ile 30.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek

Finansbank üzerinden t.c. kimlik numaranızı vererek 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS atarak yapabileceksiniz. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazarak 5030 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu mesajda gösterilecektir. ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığın zaman banka sizlere kendi kredi notunuza göre ayrıca faiz oranları ile işlemde yapacaktır.

DenizBank SMS atarak 30.000 TL anında onay verecek

Denizbank üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkün. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 30 bin TL'ye kadar hemen kredi onayı alabilecekler. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan Kredinizi hemen aynı gün içerisinde banka şubelerinden sadece kimliğiniz ile birlikte kullanabileceksiniz. Bankaya vermiş olduğunuz t.c. kimlik numarası üzerinden banka kredi sorgulama yapacak ve daha önceki banka performanslarınıza göre kredi notunuzu değerlendirerek sizlere kredi onayı verecektir. Daha önce bankalarda sıkıntı yaşayan müşteri iseniz maalesef kredi onayı alamayacaksınız.

Vakıfbank'ta 30.000 TL hemen kredi veriyor

Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden de online internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız bu Kredi başvurusunda kredi kullanmak isteyen kişilerin banka internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda internet üzerinden yapmaları gerekmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda internet üzerinden yapan müşteriler kredilerine hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda kredi onayı alan kişiler kredilerine hemen aynı gün içerisinde kendi Vakıfbank hesaplarına atabilirler. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.