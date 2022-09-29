Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Ardından Uyardı, Kamu Bankalarından 50 - 100 Bin TL Arası Kredi İmkânı

Cumhurbaşkanı duyuru yaptıktan sonra gerekli uyarıların da dikkate alınmasını ifade etti. Kamu bankalarından vatandaşa 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tutarda kredi imkânı sunulacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bankalar için duyuru yaptı. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalardan da kredi almak isteyen kişilere kredi konusunda yardımcı olunmasının altını çizdi. Pandemi döneminde kamu bankaları sürekli olarak vatandaşın yanında yer aldı. Bankaların pandemi sonrasında da halkın yanında yer alması için kampanyaların düzenlenmesi istendi.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ülkemizde kamu bankacılığı hizmeti yürüten bankalar yeni kampanyaları devlet destekli olarak uygulamaya koyacak. Kredi kampanyasında tutar 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. İhtiyaç kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi olarak da kullanılabilecek.

Ziraat Bankası Üzerinden Hızlı Başvuru İmkânı

Ziraat Bankası üzerinde yapılacak olan kredi başvurusunda gerekli şartların sağlanmış olması gerekir. Şartların sağlanması halinde kredi onayı alınabilecek. Kampanyaya dâhil olmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgelerini ibraz ederek başvurularını yapabilir. 100 bin liraya kadar verilecek olan kredide ilk ödeme 3 ay sonra yapılabilecek. 100 bin liraya kadar alınacak kredilerde borç kapatmak kredisi olarak kullanmanın yanı sıra, ihtiyaç kredisi olarak da 50 bin liralık kredi için başvuru yapılabilir.

Vakıfbank Sigortalı Çalışan Ve Emeklilere Hemen Onay

Vakıfbank vatandaşlara 50 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisinin yanı sıra, diğer bankalara da borcu olanlara 100 bin liraya kadar kredi imkânı sunuyor. Banka üzerinden 50 bin liralık ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vade tanınırken, 3 ay erteleme fırsatı da veriliyor.

Vakıfbank yaptığı bu kampanya ile sigortalı olarak çalışan müşterilerine 12 ay sigortalı olma koşulu ile ve kredi notunun 1100 ve üzeri olması durumunda kullandırabilecek. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden gerekli başvuru yapmanın yanı sıra banka şubelerinden de başvuru yapılabilir.