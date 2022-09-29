Vatandaşlara 7000 TL ödeme, Son dakikada limitler belli oldu

TC vatandaşı olanlara bankalar tarafından 7 bin lira tutarında ödeme yapılacak. Başvurular başladı. Sadece TC vatandaşı olanlara verilecek olan tutar 7 bin lira olarak belirlendi. Acil nakit ihtiyacı hisseden kişiler bankalar üzerinden hemen işlem yapabilir. Yapılacak işlem neticesinde ödeme alan kişiler bu ödemeyi 36 ay vadeli bir şekilde geri ödeyebilecek. Aynı zamanda ilk ödemede 3 aylık erteleme imkânı da mevcut.

7000 TL tutarında kredi kullanmak isteyen kişilere bu ödeme kredi notuna göre yapılacak. Acil paraya ihtiyaç duyuluyor ise hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli 7 bin lira tutarlı olarak kullanılacak olan kredinin ilk ödemesinde 3 aylık ertelemede bulunuyor.

Akbank'tan 7000 TL Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden 7.000 lira tutarlı krediyi kullanmak isteyen kişiler vade olar 36 ayı tercih edebilir. Bunun yanı sıra 3 aylık erteme imkânı bulunan kredide başvuru için internet bankacılığı kullanılabilir. Uygulama üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapılarak ödeme alınabilir. Banka üzerinde başvuru yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli olarak bu krediyi kullanabilirler.

Akbank tarafından verilen kredi için başvuru yapmak isteyenler SMS atarak da başvuruda bulunabilir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 4425 nolu numaraya kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak gönderebilir. Kısa bir sürede kredi sonucu başvuru sahibine iletilir.

Denizbank’tan TC Vatandaşlarına Hemen Ödeme

Denizbank tarafından vatandaşlara 7 bin lira tutarında ihtiyaç kredi verilecek. 36 ay vadenin bulunduğu ve 3 ay ertelemenin de mevcut olduğu krediye uygulama üzerinden başvuru yapılabilir.

Denizbank tarafından verilen ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen kişiler, cep telefonlarından mesaj atarak başvuruda bulunabilir. Kredim yazarak boşluk bırakılır, TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya mesaj gönderilerek başvuru tamamlanır. Kısa bir süre sonra bilgilendirme mesajı gelir. Gelen mesajın ardından kredi hesabınızı aktarılır.

Garanti Bankası’ndan 7.000 TL Ödeme

Garanti Bankası TC vatandaşlarına ihtiyaç kredisi olarak 7 bin lira tutarında kredi veriyor. Kredi aynı gün içerisinde alınabilecek. Banka şubelerine gidilerek başvuru yapılabilir. Kimlik ile yapılan başvuru sonucu 7 bin liralık ödemeyi alabilirsiniz.