Cumhurbaşkanı Duyurdu T.C. Kimlik Numaralarına 7500 TL Yatacak

Cumhurbaşkanı duyurdu: 6500 TL'lik ödeme 11 haneli TC kimlik numarasına aktarılacak! Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce başlattığı müthiş kampanya, öncelikle kamu bankaları öncülüğünde emeklilere ve ihtiyaç sahibi sigortalılara ödenmeye devam ediyor.

Vatandaşlar kredi imkânından yararlanmak istedikleri takdirde devlet desteği ile sağlanan bu kredilere 36 ay vade ile düşük faiz oranlarıyla krediyi rahatlıkla kullanabilmektedir. Talebinizi size en yakın banka şubesinden yapabilir veya dilerseniz kamu bankalarının mobil uygulamaları üzerinden işlemlerinizi basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Vatandaşlara gelir belgesi olmadan 6500 TL ödeme yapılıyor ve 3 ay vade farkıyla ilk taksitte işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 6.500 TL'ye kadar ödeme alıp almadıklarını banka şubelerinden TC kimlik numarası ile öğrenebilirler.



Banka şubelerine giderek genel amaçlı kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, bu limitler dahilindeki kredileri T.C. kimlik belgeleri ile birlikte gelir belgesi olarak kullanabilirler.



Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar, şartların sağlanması durumunda aynı gün daha yüksek limitleri kullanabilirler.





Ziraat Bankası mobil uygulaması bu kredilere başvurmanın en kolay yollarından biridir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka hesabınız varsa Ziraat Bankası şubelerine uğrayarak ihtiyaç duydukları ihtiyaç kredilerine başvuru yapmak yerine İşlemlerinizi kullanarak kredi onayı alabilir ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.

Vakıfbank

Devlet bankası Vakıfbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız, şartları sağlıyorsanız anında mobil uygulama üzerinden hesabınıza 6500 TL'ye kadar para yatırabilirsiniz. Bir kamu bankası olan Vakıfbank aracılığıyla işlem yapan



vatandaşa 36 ay vadesiz kredi sağlanarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecekler.



Emekliler, Vakıfbank aracılığıyla kredi almak isterlerse, emekli maaşlarını bu bankaya devrederek gelir belgesiz daha yüksek limit kullanabilirler.