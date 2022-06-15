Son Dakika! TC kimlik numarasını yazarak 40.000 TL ödeme 15 Haziran'da başladı! Kimler alacak?

T.C. Kimlik Numaranıza 40.000 TL Ödeme. T.C kimlik numaranız için 40.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız kampanyayı başlatan Denizbank üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapan vatandaşlar kredi detaylarını öğrenebiliyor. T.C. kimlik numaranız ile başvurabileceğiniz krediye başvurmak istiyorsanız bankanın uyguladığı politikalara uygun vatandaş olmanız gerekmektedir.



Tüketici kredisi başvurusunda bulunmak isterseniz Denizbank SMS kredi hizmetini kullanarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Denizbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin banka kredi notunun 1500 ve üzeri olması ve daha önce banka kredisi kullanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar dâhilinde Denizbank’tan kredi başvurusu yaparak acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Denizbank Kredi Başvurusu İşlemleri

40.000 TL talep için banka şubelerine gitmeden SMS göndererek kredi alabilirsiniz. Nasıl diye merak mı ediyorsunuz? Ücretli bir mesaj göndererek kredi onayı almanız gerekir. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler Kredim yazıp bir boşluk bırakıp TC Kimlik numaranızı yazıp 3280'e bu mesajı gönderiyorlar. Bu şekilde Denizbank kredi başvurusunda bulunacak ve sonucu 5 dakika içinde öğreneceksiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler bankanın mobil uygulamasına girerek 3 ay vadeli ve 36 ay vadeli Denizbank kredisi başvurusunda bulunabilirler. Denizbank kredi başvurusu için banka şubesine gitmek istemeyenler bankanın mobil uygulaması üzerinden ücretsiz, düşük faizli kredi onayı alabiliyor.



Banka emeklilere de kredi vermektedir. Banka aracılığıyla kredi alıyorsunuz, emekli aylığı takarak hemen kredi kullanıyorsunuz ve onaylanan kredi aynı gün hesabınıza yatırılıyor. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasının detaylarını öğrenmek için web sitesindeki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.