Cumhurbaşkanı Duyurdu, Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarının Faizleri Erteleniyor! Kredi kartı ve kredi borcu olan kişilere Cumhurbaşkanlığı tarafından müjde! Yapılan açıklamada faizsiz kredi ve hibe destekleri sürecek…

Hükümetten güzel haber! Faizsiz kredi ve hibe desteği sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından faizsiz kredi ve hibe konusunda açıklama geldi. Vatandaşlar tarafından sevinç ile karşılanan haberde kredi borcu bulunan kişiler için erteleme imkânı doğdu.

Vatandaşlara kredi, kredi kartı ve borç ödemelerinde kolaylık sağlayan duyuru, vergi borcu ve matrah gibi esnaf tarafından merak ile beklemen destekler esnafı biraz olsun rahatlatacak. Vatandaşlara bu konuda faizsiz kredi ve hibe desteği ile kredi kartı ve kredi borçları faizsiz olarak ertelenebilecek. Tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

Hibe Desteği, Faizsiz Borç Erteleme Ve Faizsiz Kredi Duyurusu!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından ön plana çıkarılan konuda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Borçların ertelenmesi gibi birçok konuda destek paketi sunulacak. Devlet tarafından yüzbinlerce vatandaşa destek sağlanacak.

Ak Parti tarafından mecliste başlatılan çalışmalar sonucunda, hükümet tarafından yayınlanarak kredi ve kredi kartı borçlarının ertelenmesi hakkında bilgiler netleşmeye başladı. Kamu bankaları tarafından vatandaşların borçları koşulsuz olarak ertelenebilecek. Kredi kartı ve kredi borcu bulunan vatandaşlar bu konuda sıkıntıya sokulmadan ödemeler ertelenebilecek.

Kamu bankalarında olduğu gibi özel bankalar da kredi borçlarından dolayı ödeme güçlüğü çeken vatandaşlardan borç istemeyecek. Vatandaş için umut ışığı olan çalışma, borcu olan vatandaşların borçlarını faizsiz olarak erteleme imkânı bulacak. Banka borcunun dışında kalan borçlar faizsiz kredi konusunda vatandaş merak içerisinde. Devlet tarafından gerçekleştirilecek olan destek sadece bundan ibaret değil.

Vatandaşlara Hibe Desteği Geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ile birlikte vatandaşlara da desteklerin verileceğini ifade etti. İssiz olan vatandaşlar, iş kurma hayalinde olan vatandaşlar ve istihdam sağlanması düşünülen projeler için KOSGEB tarafından 50 bin liradan başlayan tutarlarda hibe desteği verileceği bildirildi. Daha önce açıklanmış olan fakat dağıtılmayan kredi hibe destekleri artık dağıtılacak. Esnafların yanı sıra vatandaşlara da 3 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen tutarlarda hibe verilecek.