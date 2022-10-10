Cumhurbaşkanı Duyurdu: Evi Olan Herkes İçin 29 Günlük Kritik Süre Verildi!

Üzerine kayıtlı evi olan herkes için ödemesi gereken bir vergi bulunur. Bu verginin adı emlak vergisidir. Emlak vergisi her yıl belediyeler tarafından iki taksit olarak alınan bir vergi türüdür. Üzerine kayıtlı evi ya da iş yeri olan herkes için bu sorumluluğu yerine getirmek bir vatandaşlık görevidir. Vergileri düzenli olarak ödemek son derece önemlidir.

Emlak vergisi her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından alınır tek seferde ödeme alınacağı gibi iki taksitte de ödeme alınabilir. Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart itibarıyla başlar. Bu tarih ise 31 Mayıs 2022’ye kadar devam eden bir süreçtir. Eğer vatandaşların ikinci taksiti yatırma düşünceleri var ise Kasım ayında belediyeler tarafından ödeme alınan yerlere emlak vergisini yatırmaları gerekiyor.

Emlak Vergisini Kimler Yatırır?

Evi ve iş yeri olan binlerce vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin 2 taksitini yatırmayanlar için 29 günlük süreye girildi. Vatandaşların ikinci taksiti yatırmaları için 1 Kasım 30 Kasım tarihlerini beklemesi gerekiyor. İlk taksit döneminde 2 taksiti de ödeyen vatandaşların Kasım ayında emlak vergisi ödememeleri gerekiyor. Her yıldan vatandaşın emlak vergisini zamanında ödemesi şarttır.

Üzerine kayıtlı dairesi ya da müstakil evi bulunan kişilerin kasım ayı içerisinde bu gayrimenkullere ait emlak vergilerini ilgili belediyeye müracaat ederek ödemeleri gerekiyor. 2022 yılında ise emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde belediyelerce alınacak.

Emlak Vergisini Ödenmeyen Vatandaşlara Uygulanan Yaptırımlar

Üzerinde taşınmaz iş yeri ya da daire bulunan vatandaşların ilgili belediyeye emlak vergilerini zamanı geçirmeden ödemeleri gerekiyor. Vergilerin ödenmediğinde ise vatandaşlara belirli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptığım ise hem emlak vergisi bedelinin alınması hem de ceza zammının eklenmesi ile oluşan yeni bir bedel ödettirilmesi işlemidir.

Gecikme zammına uğramadan ödeme yapmak isteyenler ise belediyeler tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili belediyelere müracaat ederek vergi beyanında bulunması şarttır. Diğer yandan bu vatandaşların ödemelerini belediyelerden yapabildikleri gibi elektronik ortamda da ödemelerini kolay bir şekilde yapabilirler. Ekim ayından sonraki ayda emlak vergileri yatırmak için belirlenen süre içerisinde girilmiş olunacak.