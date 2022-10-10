 Ev Hanımlarına Destek 1.100’lik Ödeme T.C. Kimlik Numarasına Göre Belirlenecek

Ev hanımları e-devlet üzerinden anında 700 TL ve 1100 TL arasındaki ödemeyi alabilecekler. Buna göre pandemi yardımı müracaatı sistemini yürütebilmek amacıyla e-devlet sistemine girilmesi ve arama kısmına ise pandemi sosyal devlet ön başvurusu seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Ev hanımlarına destek olmak amacıyla bayanlara özel olarak verilen devletin sosyal ödenek kapsamı altında ödenen bu ücret T.C. kimlik numarasına göre ödeniyor.

E-devlet üzerinden kolay bir şekilde herkes müracaatını yapabilir. Sorgulamak için ise e-devlet ’ten sosyal yardım bilgileri sorgulama isimli sekmesinden belirli sorular cevaplanarak sonuç öğrenilebiliyor. E-devlet üzerinden öğrenilen bu sosyal yardımı almaya hak kazanan kişilerin ise belirlenen tarihler arasında TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günde alabilmesi gündemde geldi.

Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Alınabilir

Devletin ev hanımlarına destek olmak amacıyla oluşturduğu projelerden birisi de sosyal yardım projesidir. Bu projeyi hak kazanabilmek ve başvuruda bulunan bilmek için sadece ev hanımı olmak yeterlidir. Sosyal yardım parası 1100 TL olarak belirlenmiştir. Devlet tarafından verilecek olan sosyal yardım parasını henüz müracaatlar başladığı için ödeme süresi kesin olarak belirtilmemiştir.

Sosyal Yardım Parasına Ne Zaman Başvurulur?

Devlet tarafından ev hanımlarına destek olmak amacıyla ödenen 1100 TL’lik sosyal yardım parasına hak kazanmak için e-devlet üzerinden başvurulması gerekiyor. Buna göre öncelikli olarak e-devlete girebilmek adına PTT’den alabileceğiniz e-devlet şifresinin elinizde bulunması lazım. Şifreyi aldıktan sonra TC kimlik numaranız ve size verilen e-devlet şifresini sistem üzerinden girerek erişim sağlanabilir. Başvurular ise pazartesi günü için 0 ile biten T.C. kimlik numaraları müracaat edebiliyor.

Öte yandan T.C. kimlik numarasının sonu 2 ile biten numaralar salı günü, T.C. kimlik numarasının sonu 4 ile biten vatandaşlar çarşamba günü, T.C. kimlik numarasının sonu 6 olan vatandaşlar Perşembe günü, ve son olarak T.C. kimlik numarasından sonunu 8 ile biten vatandaşların ise cuma günü T.C. kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden başvurabilecekleri belirtiliyor. Bu yardımdan sadece ev hanımları yani herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan bayanlar başvurabiliyor.