Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaş zammı geldi: En Düşük maaş 9193 TL Olacak. Memurumu maaşı ile emekli aylıkları ile alakalı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı ve tarihinde netlik yaşandı. Yeni memur maaşları ile emekli aylıkları tek tek açıklandı. Merak içerisinde beklenen Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası Mayıs 2022 enflasyon beklenti anketi nihayetinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre. 97 olurken SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden %31,71 ve memur zammı açısından ise %31,21 zaten kesinleşmiş bir nokta yeni gelen rakamlara göre ise temmuz zammı açısından hesaplamalar yapıldı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

4 AYLIK RAKAMLARA GÖRE BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ ZAMMI: 31.71

BAĞ-KUR ve SSK emekli zammı açısından enflasyon rakamlarının direk bir şekilde belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon oranı şimdiden % 31,71 zam oranı kesinlikle kazandı.

Bundan sonraki süreçte enflasyonun sıfır çıkması durumunda dahi bu zam oranı BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşları açısından belirleyici olacak.

Haziran ve Mayıs enflasyon oranının ilan edilmesi sonrasında ise bu zam oranı daha da artacak. Buna göre Türkiye istatistik kurumunun nisan ayı enflasyon oranı açıklaması sonrasında 4 aylık memur enflasyon farkı Böylece kesinti kazandı. Memur ile memur emeklisi Ocak 2022 tarihinde %7.5 toplu sözleşme zammı almaya hak kazanmıştı.

Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesinden sonra en düşük maaş memurlarda 6429 TL’den otomatik bir şekilde 9193 TL’ye çıkmış olacak.