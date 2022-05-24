TC Kimlik Numarasını ATM'Ye Yazanlara 6000 TL Ödeme Veriliyor! Son Dakika olrak duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan kişilere müjdeli haber geldi. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile beraber bankacılık piyasası da bunda nasibini aliyor. Eskiden nakit problemi olduğunda banka müşterileri günler süren Kredi müracaat işlemleri ile onaylanma süreçlerine maruz kalıyordu. Şimdi ise kredi müracaat işlemlerinin dahi yapılmasına gerek olmadan nakit avans imkanı ile anında ihtiyaç duyulan nakit paraya ulaşmanız mümkündür.

NAKİT AVANS NE DEMEK?

Günümüzde hemen hemen bütün bankaların ATM’lerinden faydalanabileceğiniz nakit avans, kredi kartı veya mevduat hesabı üzerinden çekilebilecek bir kredi çeşididir. Hatta istediğiniz gün ve istediğiniz saatte kullanabileceğiniz nakit avans özelliği aracılığı ile ihtiyaçlarınızı ertelemeden anında karşılamanız mümkündür. Kredi veya kredi kartı araçlarına benzerlik göstermekte olan nakit avans imkanının krediden en önemli farkı ise bankaya herhangi bir müracaat işlemini dahi yapmaya gerek olmamasıdır.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI NAKİT AVANS!

Şimdiye kadar yürütmüş olduğu pek çok bankacılık faaliyeti ile müşterilere kaliteli bir bankacılık hizmeti sunmaya gayret eden Türkiye Ekonomi Bankası, nakit avans olanakları ile müşterilerin nakit problemlerini anında gidermeye çalışıyor.

Bankanın nakit avans olan alandan faydalanabilmek amacıyla cepte net mobil uygulaması, internet şubesi ile Türkiye Ekonomi Bankası ATM’leri ve şubelerinden yardım almanız mümkündür. Buna göre cep telefonunuzun mesaj bölümüne geldikten sonra nakit yazdıktan sonra boşluk bırakıp kartınızın son 4 tanesini yazdıktan sonra 4616’ya mesaj gönderebilirsiniz. Bankanın en çok 10.000 TL’ye falan nakit avans olanağı için ödemeniz gereken faiz oranı ise aylık %1.80 olacaktır.