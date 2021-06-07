Cumhurbaşkanı Duyurdu! Bu Mesleklerin Maaşını Devlet Ödeyecek

İŞKUR'un yayınladığı bu liste ile birlikte, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi alanların ücretlerini devlet karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı "yeni nesil çalışma yöntemleri" yeni nesil teşvik modellemeleri ile birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Geleceğin meslekleri olarak da yeni iş olanakları sunan bu sistem ile birlikte, geçiş destekleri alınabilecek. Teknolojik ve dijital yeniliklerin geliştirmesinin yapıldığı bu staj programlarına katılan kişilerin maaşlarını devlet ödeyecek.

Yeni Çalışma Modelleri

Yeni çalışma modelleri önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelecek. Bu durumda da bu sektörlerde çalışan kişilerin haklarının yasal olarak korunması istenecek. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklama ile birlikte uzaktan çalışma mevzuatlarını, yeni iş modellerine uygun şekilde revize ettiğini açıkladı. Kısmi süreli çalışan kişilere tazminat hakkı doğdu. Ayrıca yıllık izin, haftalık tatil de düzenlenecek yeni yasa çerçevesinde başlayacak. Bu düzenleme 31 Aralık'tan sonra hizmete girecektir.

Hangi Meslekler?

Kovid-19 salgını sebebiyle iş kavramları da değişti. Bu dönem içinde internet ortamında ve evden çalışma işleri oldukça arttı. İŞKUR bu sebepten ötürü yeni planlamalar yaparak, yeni programlar oluşturdu. Bu programlarda olacak meslekler de belli oldu. Bu mesleklere geçen kişilere destek ve maaş ödemesi devlet tarafından karşılanacak. Belirtilen mesleklerden ön plana çıkanlar şu şekildedir.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı

Genel yöneticiler ve operasyon yöneticileri

Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri

Büyük veri uzmanı

Veri analistleri ve bilim insanları

Satış ve pazarlama meslekleri

İş Hayatı Değişiyor

İşlerin geleceği raporlarına göre yeni iş fırsatları son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Yeni işlerin özellikle bu pandemi salgını döneminde tercih edilmesinden dolayı, rağbet oldukça artmış durumda. Özellikle büyük firmaların müşteri hizmetleri, satış pazarlama gibi işlemlerini artık evden çalışarak da yapıldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden bu iş modellerine taleplerin artacağı konuşuluyor. İlerki zamanlarda yapay zeka bilen, bilgi güvenliği olan, insan ve makine iletişimi alanlarında uzman insanların ihtiyaç duyulacağını söyleyebiliriz.