Tek Tek Açıklama Geldi! Herkesi İlgilendiren Kişi Başı Maddi Yardım Duyurusu Yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından elektrik faturası yardımı ve gıda yardımı yapılmaya devam etmektedir. Bu yardımlar ile birlikte hep muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza ayrıca maddi yardımda yapılmaya devam ediliyor. Devlet destekli olarak 3 faz olarak ödenen 1100 TL ile Pandemi destek, yardımı haricinde sosyal yardımlaşma kurumlarından başvuru yapan kişilere maddi yardım destekleri verilmeye devam edecek. ihtiyaç sahibi olan kişiler bu yardımlara, başvurularını yaptıktan sonra e devlet sistemi üzerinden sorgulamalarını yapabilir iban numarası veya PTT şubeleri üzerinden ödemelerini alabilirler.

2021 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma olarak en çok destek alınan yardımlardan bir tanesi elektrik desteği yardımıdır. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik tüketimine göre verilen bu yardım parası için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz. 2020 yılında en fazla 106 TL olarak ödenen elektrik yardımı 2021 yılında 180 lira olarak ödenmektedir.

PTT Ödemeleri Nasıl Oluyor?

Devlet destekliği maddi yardım ve Sosyal Yardımlaşma desteklerine başvuru yaptığınız zaman bu başvuruların sorgulamasını e devlet üzerinden yapabileceksiniz eğer yardım başvurusunda maddi yardım olarak yardım alıyorsanız, PTT hesabınız üzerine bu para yatacaktır. Sosyal yardımlaşmalar üzerinden yapmış olduğunuz başvuru esnasında eğer IBAN numarası verdiyseniz, bu hesaba paranız yatırılır. ihtiyaç sahibi olan kişilere günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ödenecek olan bu yardımlar 1100 TL'ye kadar yapılabilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal yardımlaşma dernekleri arasında verilen bir diğer yardım ise elektrik tüketim yardımıdır. Elektrik faturasını ödeyemeyecek güçte olan kişilerin belli bir limitine kadar devlet bu faturayı ödeyebilmektedir. Elektrik, yardımları vatandaşlara para olarak ödenmektedir. yardım alan vatandaşların elektrik faturalarını PTT aracılığı ile ödemektedirler. Size en yakın PTT şubesine giderek kimliğiniz ve elektrik faturanız ile birlikte gişe işlemlerinden sıra alarak elektrik yardımından yararlanabilirsiniz. Elektrik yardımlarında fatura tutarınızın 200 TL olması durumunda 180 TL'si kesilecek ve siz 20 TL fatura ödeyeceksiniz.

Gıda Yardımları Devam Ediyor

Pandemi destek, yardımlarından bir tanesi de gıda yardımları olmaktadır. İkametgahı'nızın bağlı olduğu il veya ilçe belediyelere giderek buradaki sosyal yardımlaşma bölümlerinden muhtaç olduğunuzu belgeleyen belge ile birlikte dilekçe yazarak, gıda yardımına başvuruda bulunabilirsiniz. Gıda yardımları aylık olarak veya üç ayda bir olarak kişilere gönderilmektedir. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları temin edilebilmektedir.