Cumhurbaşkanı Duyurdu: Bayramdan Sonra Emekliye Ödeme Olacak! İmzalar Atıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramdan önce verdiği müjde yürülüğe giriyor. Emekli olan kişilere verilen 1100 tl emekli promosyonu ve emekli maaş zammı haricinde yeni bir paket hazırlandı. Emekli maaşı alan herkes, başvurusunu yaparak kamu bankalarından devlet destekli nakit alacaklardır. Emekli maaş hesabınız üzerinden 10.000 TL nakit kredi alınacaktır. 10.000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. 10.000 TL kredi almak isteyenlerden istenen tek şart bankadan emekli maaşı almanız olacaktır. Bankadan alacağınız emekli maaşı hesabı üzerinden işlem yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, nakit kredi alacak kişilere, 36 ay vadeye kadar kredi verecek. 10.000 TL'Ye kadar devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde, bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılacak. 10.000 TL kredi aldığınız zaman bu kredileri 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmanız haricinde ayrıca banka 3 ay ertelemeli olarak da sizlere kredi vermektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi almaktadır.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişilere uygun faiz oranları ile işlem yapılmaktadır. Vakıfbank nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kendi banka şubelerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank nakit kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığını kullanabileceksiniz. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi alabilecek ve bu kredileri 36 ay vadeye kadar kullanacaksınız.