Acil para isteyen emekliye müjde: 120.000 TL ödeme verilecek...

Emekli olan vatandaşlar için 120.000 TL'ye kadar ödeme haberi geldi. Emekli maaşını alan kişiler, maaş taşıma işlemleri sonrasında 12 ay vadeye kadar ödemeli 120.000 TL kredi alabilecek. Üstelik bu kredilerde banka diğer bankalardaki olan tüm borçları ödeyecek. Sizlerde eğer emekli maaşı alıyorsanız ve emekli maaş hesabınız üzerinden nakit almak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak hemen 120.000 TL'ye kadar nakit kredi alabilirsiniz. Bu şartlara uygun olan herkes, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanabileceklerdir.

VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ

VAKIFBANK emekli kredisi almak istiyorsanız, maaşınızı bu bankadan almanız gerekmektedir. Maaşınıza uygun faiz oranları ile birlikte, 36 ay vadeye kadar kredi alınmaktadır. 50.000 TL kredi limitlerinde verilen 36 ay vade, 120.000 TL olduğu zaman BDDK kararı ile 12 ay vadeli olarak verilmektedir. Vakıfbank emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz.

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Halkbank emekli kredisi almak isteyenler, başvurularını yaparak hemen onay alabileceklerdir. Bu nakit kampanyasından faydalanmak isteyen emekliler, kredi için banka şubelerine gitmeden işlem yapabileceklerdir. Nakit kredi alacak kişilere banka şartlarına uygun olması durumunda internet sitesi üzerinden de başvuru yapılmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Halkbank şubelerine giderek veya bankanın mobil uygulamalarını kullanarak kredi alabileceksiniz. Halkbank kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlerde 5 dakika içinde kredi sonucunuzu öğrenecek ve nakit kullanacaksınız. Halkbank resmi internet sitesine girerek kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Bu şekilde alacağınız tüm kredilerde şartlara uygun olan kişilerin kredi notuna göre faiz oranlarından yararlandırılmaktadır.