Cumhurbaşkanı Duyurdu: Asgari Ücret Temmuz Zammı Netleşti ve Paylaşıldı!

Asgari ücret Ek Zammında Flaş Gelişme! Ayrıntılar Netleşiyor! 2022 senesi sonunda asgari ücrette yapılan %50 oranında zam ile beraber asgari ücret net bir şekilde 4.253 TL'ye çıkarılmış. Ancak bu rakam, enflasyon karşısında daha fazla direnemedi. Gözler daha sonrasında ise hükümete çevrildi ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda temmuz ayı içerisinde asgari ücrete okkalı bir zam yapılması planlanıyor.

Asgari Ücrete Zam Yapılacak Mı?

Ay bazında açıklanan enflasyon verileri sonrasında temmuz ayı ile ilgili zam gündeme geldi. Uzun zamandır tartışılan konu ile alakalı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. İşte asgari ücret zammı sonrasında son durum ve çok daha fazlası haberimizde...

Asgari Ücret Temmuz Zammı Hükümetin Gündeminde!

Tartışılan temmuz zammının ele alındığı ile ilgili bilgileri veren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in gündemimizde yoktur demesine karşılık vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuya sıcak baktığı gelişmeler yaşamaya devam ediliyor. Buna göre temmuz ayı içerisinde asgari ücrete yapılacak yeni zam ile beraber asgari ücretin en az 6000 TL gibi bir rakama çıkması hedefleniyor.

Asgari Ücret Olacak Mı? Erdoğan Ne Diyor?,

Gazetecilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a;

“Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Şeklinde ifadeler hatırlatılarak Şu soru soruldu:

“Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da bize bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya karşılık;

“Şu anda daha 5. aydayız. yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir.” Dedi.

Diğer taraftan zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yer ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." İfadelerini kullandı.