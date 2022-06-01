HIMARS Nedir? ABD'nin Ukrayna'ya Gönderdiği Gelişmiş Roket Sistemi

Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin HIMARS olarak da bilinen M142 Yüksek Hareketlilik Topçu Roket Sistemleri'ni savaşın parçaladığı Ukrayna'ya göndereceğini doğruladı.

Orta menzilli roket sistemleri, Rus kuvvetlerine karşı savaşın ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaştığı için Kiev'in silah talepleri listesinin başında uzun süredir yer alıyor.

ABD'li yetkililer, sistemlerin Ukrayna'ya helikopterler, Javelin tanksavar silah sistemleri, taktik araçlar, yedek parçalar ve daha fazlasını da içerecek 700 milyon dolarlık yeni bir güvenlik yardım paketinin parçası olacağını doğruladı.

Biden, Salı günü New York Times'ta yayınlanan bir yazısında, ABD'nin "Ukraynalılara, Ukrayna'daki savaş alanındaki kilit hedefleri daha kesin bir şekilde vurmalarını sağlayacak daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmatlar sağlayacağını" yazdı, ancak sistemleri isimlendirdi.

Silahların Ukrayna'nın "savaş alanında savaşmasına ve müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olmasına" yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü resmi olarak açıklanması beklenen askeri paket, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı on birinci paket olacak.

ABD, işgalden bu yana, Nisan ayında onaylanan obüsler de dahil olmak üzere, HIMARS'tan önce sağlanan en güçlü topçu da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

ABD'nin sağladığı yeni sistem nedir?

HIMARS, tekerleğe monte edilmiş, savaş alanında daha fazla çeviklik ve manevra kabiliyeti sağlayan yüksek teknolojili, hafif bir roketatardır.

Her ünite, sadece küçük bir mürettebatla yaklaşık bir dakika içinde yeniden yüklenebilen altı GPS güdümlü roket taşıyabilir.

Analistler, sistemin Ukrayna kuvvetlerinin şu anda kullandığı diğer roket sistemlerinden çok daha güvenilir olduğunu söylüyor.

Washington tarafından sağlanan sistemlerin menzili, Mayıs ayında Ukrayna savaş alanına giren ABD tarafından sağlanan M777 obüslerinin menzilinin neredeyse iki katı olan yaklaşık 80 km (50 mil) olacak.

Çarşamba günü ABD'nin Ukrayna'ya kaç sistem göndereceği belli değildi.

Sistem neden önemli?

Ukraynalı yetkililer uzun zamandır Rusya'nın doğudaki ilerlemesini püskürtmeye yardımcı olmak için daha uzun menzilli topçu sistemleri çağrısında bulunuyorlar; bu, genellikle daha yoğun kentsel alanlardan daha zor olduğu düşünülen genişleyen tarlalardan oluşan bir bölge.

Cumartesi günü, Rus kuvvetleri stratejik açıdan önemli Severodonetsk şehrini yıkarken, Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı ve barış görüşmeleri müzakerecisi Mykhailo Podolyak, Rus yeteneklerine uymak için daha uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha söyledi.

"70 km öteden saldırıya uğradığınızda ve savaşacak hiçbir şeyiniz olmadığında savaşmak zor. Ukrayna, Rusya'yı Demir Perde'nin arkasına geri döndürebilir, ancak bunun için etkili silahlara ihtiyacımız var." dedi.

HIMARS, Ukrayna kuvvetlerine Rus hatlarının daha gerisinde daha fazla saldırı yeteneği verecek. Ayrıca daha korumalı bir mesafeden saldırılar başlatabilecekler.