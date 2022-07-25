Cumhurbaşkanı Canlı Yayında Açıkladı: Borçları Olanların Hesaplarına Kapatmak İçin Nakit Gönderilecek

Bankalar üzerinde borcu olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, diğer bankadaki olan borçlarınızı devlet destekli kredi kampanyası ile birlikte kapatabileceksiniz. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilerek, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek biryerde toplamak kolay hep devlet destekli olarak sizlere sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kredi kampanyalarını Ağustos ayı içerisinde başlayacak ve düşük faiz oranları ile verilerek, 50000 TL'ye kadar olan tüm kredilerde 36 ay vadeli uzun vadelerde ödeme tablosu, sizlere hazırlayacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanya sonrasında hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Bankalar, sizlerde eğer diğer bankadaki olan borçlarımızı ödemek istiyorsanız, devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek de onaylanan kredinize hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak, diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarını kapatabileceksiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusu ve borç kapatma kredisi başvurusu internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran vatandaşlar, Genel Müdürlük tarafından kredi onayı belirerek düşük faiz oranları ile birlikte borç kapatma kredisi kampanyasına katılabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedirler. Sigortalı olarak çalışan ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere en az asgari ücret almalı ve son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde bankalar, sizlere 36 ay vadeli olarak Ödeme Tablosu hazırlarken hem ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yaparak rahat bir nefes almanızı sağlayacaktır. Sadece bireysel olan vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanya, ileriki zamanlarda ticari müşterileri içinde değerlendirilmektedir.