Çalışan Herkesi İlgilendiriyor! Her Ay 5.137 TL Ödenecek

Asgari ücrete temmuz ayında gelen zam sonrasında ödeme miktarının 5 bin 137 TL’ye yükseldiği duyuruldu. Başvuruda bulunanların aylık olarak 10 ay boyunca kesintisiz ödeme alacağı da belirtildi. İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. 3 yıl içinde en az 600 prim ödemesi yapılması aynı zamanda son 120 gün hizmet akdi ile çalışması gerekiyor…



Temmuz İtibarıyla Yükseldi



İşsizlik ödeneği alanlara damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira olarak ödendi. Temmuz itibariyle brüt asgari ücret 6 bin 471 liraya çıktı. Bu rakama göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 588 lira 40 kuruşa, en yüksek de 5 bin 176 lira 80 kuruşa yükselecek.



Ay Sonuna Kadar Başvurulmalı



Damga vergisi kesilmiş olarak işsiz vatandaşın eline en az 2 bin 568 TL 75 kuruş en çok ise 5 bin 137 TL 50 kuruş geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Temmuz’da işten çıkan biri en az 2 bin 131 TL, Ağustos ayında işten çıkan biri en az 2 bin 277 TL Eylül ayında işten çıkanlara en az 2 bin 423 TL ödeme yapılacak. Bu ay işten çıktıysanız ve bir sonraki ay ödeme almak istiyorsanız bu ay sonuna kadar başvurmanız gerekiyor. Aksi durumda alacağınız 10 aylık ödeme 9 aya inecek.



Faruk Erdem, temmuz itibariyle brüt asgari ücretin 6 bin 471 liraya çıktığını hatırlatarak, "Bu rakama göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 588 lira 40 kuruşa, en yüksek de 5 bin 176 lira 80 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 2 bin 568 lira 75 kuruş, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş geçecek" dedi. Erdem, "Temmuz ayında asgari ücrete yapılan artış işsizlik maaşını da yukarı çekti. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Maaş 10 aya kadar ödeniyor Temmuz ayı ile birlikte yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılmış oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücret yüzde 30 artış ile 5004 liradan 6.471 liraya çıkartıldı. Net asgari ücret ise 4253 liradan 5.500 liraya yükseldi. Asgari ücretteki bu artış birçok ödemeyi ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de işsizlik ödeneği. İşsizlere verilen bu ödenekte alt ve üst sınırlar brüt asgari ücrete göre belirleniyor” diye ekledi.



Hesaplar Dört Aylık



İşsizlere son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin üst miktarı brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Buna göre asgari ücret zammı, asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödeneği de işsizlik ödeneğinin tavan tutarını da yükseltiyor. Bu yılın ilk yarısında asgari ücret brüt 5 bin 4, net 4 bin 253 lira olarak uygulandı. Buna göre; işsizlik ödeneği alanlara damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira olarak ödendi.



Kimler Yararlanabilecek?



İşsizlik maaşı alabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Kendi isteği ile ayrılanlar tazminat almaya hak kazansa bile işsizlik ödeneği alamıyor. Sadece işten çıkartılmak yetmiyor. İşsizlik maaşı için çalışanın son üç yılda en az 600 gün prim ödemiş olması da gerekiyor. Ayrıca son 120 gün aynı işyerinde hizmet akdinin sürmesi isteniyor. İşsizlik maaşı için işten ayrıldıktan sonra bir ay içinde başvurmak gerekiyor. Bu süre geçtiği zaman geçen süre kadar işsizlik maaşı da azalıyor.