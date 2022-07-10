Cumhurbaşkanı Bayram Sonunu İşaret Etti! Emekliye Müjdeli Haber Asıl O Zaman Verilecek!

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından emekliler için verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için verilecek olan 1100 TL bayram ikramiyeleri hareketinde, bayram sonrasında olmak imkanından faydalanacağını, emeklilerin açıkladı. Emekli olan vatandaşların nakit sıkıntısı çektiği şu dönemlerde emekli maaşı zammı ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte rahat bir nefes aldı. Bayram sonrasında devlet destekleri devam edecek ve kamu bankaları üzerinden yeni bir kampanya yapılarak emekli olan vatandaşların nakit verilmeye devam edilecek.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankaların şubelerine gitmeden de internet üzerinden başvuru yapmanız mümkün olmaktadır. Devlet destekli olarak verilecek nakit kampanyalarına katılacak olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alması gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız bu bankalar üzerinde olması durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirerek nakit imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanından emekleri faydalandıracak'tır.

Emekli maaşınızı bu bankalardan almanız durumunda, sizler için açılacak olan internet bankacılığı veya internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay alabileceksiniz. Emekli maaşınızı ilk defa bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanmanız mümkün olmakta ve ayrıca bu bankanın, sizler için vermiş olduğu kredi kartı hizmetinden de yararlanmak'tasınız.