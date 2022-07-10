Sri Lanka Cumhurbaşkanı Fırtınalı Protestolardan Sonra İstifa Edecek

Sri Lanka cumhurbaşkanı ve başbakanı, ülkenin aylarca süren siyasi kargaşanın en kaotik gününden sonra 10 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti; protestocular her iki yetkilinin evini de bastı ve ülkenin şiddetli ekonomik krizine öfkeyle binalardan birini ateşe verdi. Başbakan Ranil Wickremesing, yeni bir hükümet kurulduktan sonra görevinden ayrılacağını söyledi ve saatler sonra Meclis başkanı Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini söyledi. Ekonomik çöküş, insanların yiyecek, yakıt ve diğer ihtiyaçları satın almak için mücadele etmesine neden olarak, temel öğelerin akut kıtlığına yol açtıkça, her iki adam üzerindeki baskı da arttı.

Polis, söz verilen protestoları sokağa çıkma yasağıyla engellemeye çalıştı, ardından avukatlar ve muhalif politikacılar yasadışı olarak kınadıkça kaldırdı. Binlerce protestocu başkent Colombo'ya girdi ve Rajapaksa'nın müstahkem konutuna girdi.

Video görüntüleri, bahçe havuzuna sıçrayan, yataklarda yatan ve anı yakalamak için cep telefonu kameralarını kullanan sevinçli kalabalıkları gösterdi. Bazıları çay içerken, bazıları bir konferans salonundan cumhurbaşkanı ve başbakanın gitmesini talep eden açıklamalar yaptı.

Rajapaksa'nın o sırada orada olup olmadığı belli değildi ve hükümet sözcüsü Mohan Samaranayake, cumhurbaşkanının hareketleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Wickremesinghe'nin ofisine göre protestocular daha sonra başbakanın özel konutuna girip ateşe verdiler. Saldırı gerçekleştiğinde orada olup olmadığı hemen belli değildi.

Daha önce polis, cumhurbaşkanlığı konutuna yürümek, bayrak sallamak, davul çalmak ve sloganlar atmak için sokaklarda toplanan protestoculara göz yaşartıcı gaz attı. Toplamda, Cumartesi günkü kargaşada 30'dan fazla insan yaralandı.

Konuşmacı Mahinda Yapa Abeywardena televizyonda yaptığı açıklamada, Rajapaksa'ya parlamento liderlerinin bir araya geldiğini ve görevden ayrılmasını talep etmeye karar verdiğini bildirdiğini ve cumhurbaşkanının kabul ettiğini söyledi. Ancak Abeywardena, Rajapaksa'nın sorunsuz bir güç aktarımı sağlamak için geçici olarak kalacağını da sözlerine ekledi.

Abeywardena, ”Ülkeyi 13'üncü Çarşamba günü istifasını vereceğini bildirmemi istedi, çünkü iktidarı barışçıl bir şekilde devretme ihtiyacı var." dedi.