Emekli Maaşına Zam Alanlara Yeni Müjde Daha! Limitler Yükseldi!

Emekli maaşına yeni zam alan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın yapmış olduğu yeni kampanyaya katılabiliyor. Emekli maaşına zam aldıktan sonra bankalarda ihtiyaç kredisi limitlerini arttırdı. Daha önce 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi verilirken, şimdilerde ise 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak emekli kredisi, kullanmanız mümkün olmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi adı altında alacakları bu kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi kullandırılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirerek de maaşınız üzerinden kredi başvurusunu yapabilir, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi için şubelere gitmeden işlem yapabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yapmak oldukça basit bir eylem. Nakit ihtiyacı olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulamasını kullanabilir. Ziraat vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak verilecek bu krediler 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu ayrıca banka şubelerine giderek de yapabilirsiniz.

En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredi tutarını öğrenebilir ve faiz oranları ile birlikte ne kadar olur, aylık hesaplamalı kredi taksidi ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Banka şubeleri üzerinden ve kendi resmi internet siteleri üzerinden ayrıca kredi başvurusu haricinde faiz oranlarıyla birlikte aylık hesaplamalarınızı da yapabilmeniz mümkün olmaktadır. Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerinden birisine taşımanız durumunda ise bankalar, sizlere 750 TL'ye varan emekli promosyonu yok, diğer yüksek limitli borç kapatma kredisi ve ipotekli krediler gibi kredilerde de destek olmaktadır. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen kişilerin ayrıca ev almak için konut kredisi araç almak için ise taşıt kredisi limitleri de oldukça fazladır.