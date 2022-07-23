Cumhurbaşkanı asgari ücretle çalışan kişilere bir müjde daha verdi, 5500 TL sonrasında bir zam daha geliyor...

Son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı toplantı sonrasında 5500 TL olan asgari ücret ile ilgili yeni bir zam daha yapılacağı hakkında açıklama yaptı. 5500 TL olan ve Temmuz ayında ilk kez zam alan asgari ücretliler yılbaşında da büyük bir zam bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenen bu söz ile birlikte, 5500 TL olan asgari ücret yılbaşından sonra daha da artacak ve vatandaşın alım gücü yükselecek.

Ülmeizde son yılbaşı zammı sonrasında 4253 TL olan asgari ücret, Temmuz'da ara zam gördü ve 5500 TL oldu. Temmuz ayında 5500 TL'ye çıkan bu zam ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir zam haberi daha verdi. 2023 yılı başında asgari ücretliye yapılacak zammın çalışmalarına şimdiden başladıklarını ve daha önce olmayan bir zam yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldğını ve asgari ücreti 5500 TL olarak yapıldığını söyledi. Önümüzdeki yılbaşında da tekrardan zam olacağını ve bu zamlar için çalışmaların şimdiden başladığını da duyurdu. Emekli maaşları ile birlikte, Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zamlarının çalışmaları yapılıyor.

Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte, ne kadar zam olacağı tam olarak tahmin edilmezken, çalışmaların sonrasında en az 7500 TL olacağı söylenmektedir. Bu sadece söylenti olarak yayınlanmaktadır. Önümüzdeki haftalarda bu haberleri daha çok göreceğiz.