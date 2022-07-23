Son Dakika Gece Haberi: Emekliye 8100 TL Ödeme Geldi, Emekli hesabından çekecek

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 8100 TL ödeme haberi geldi. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almanız durumunda, sizlerde 8100 TL'ye kadar hemen ödeme alabilirsiniz. Emekli maaşını kamu bankalar tarafından alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada tüketici kredisi olarak sizlere 8100 TL ödeme yapılacak ve bu kredide 100 TL masraf alınarak, 8000 TL hesabınıza direk yatacaktır.

Başvurunuzu yaptıktan sonra hemen hesabınıza ödemeyi alabilecek ve şubelere gitmeden de internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Bankaların yapmış olduğu bu kredi kampanyasında başvuru şartlarından birtanesi maaş almış olmanız gerekmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde hesabınıza ödeme alabilirsiniz.

8100 TL EMEKLİ ÖDEMESİ

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, özellikle kendi bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır.

Düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirecek hızlı bir şekilde hesabınıza ödeme almak istiyorsanız, bankaların mobil uygulamasını veya internet şubesini kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi ödemelerini hızlı birşekilde alabilirsiniz. 8100 TL ye kadar almış olduğunuz ödemelerde, sizlere 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapılacak ve uzun vadelerde ödemeniz sağlanacaktır. Kredinin ilk taksidini de 90 gün ertelemeli olarak yapabileceksiniz.