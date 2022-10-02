Cumhurbaşkanı Asgari Ücret Zammı Açıkladı! 10 bin TL'ye kadar düşünülüyor! Ocak ayında yüksek zam olacak...

Son zamanlarda en çok merak edilen asgari ücret zammı ile ilgili bilgileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında Müjde olarak asgari ücret zammını duyurdu. Bilindiği gibi temmuz ayında askere ücreti, ara bir zam yapılmış ve 5500 TL olarak güncellenmişti. Temmuz ayındaki güncellemeler sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve ocak ayında da yüksek bir limitle asgari ücret kalma olasılığının olacağını söylemişti.

En son katılmış olduğu bir televizyon programında, Ocak 2023 ayında özellikle başta asgari ücretle çalışanlar olmak üzere, emekli olan ve memur olan kişileri de tatmin edici bir zam yapılacağı açıklandı. En düşük asgari ücretin 9500 TL ve 10000 TL civarında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuru sonrasında asgari ücretle çalışan vatandaşlar için müjdeli haber, maaş zammı olarak geldiği açıklanacak. Yılbaşı itibariyle birlikte yapılacak olan büyük zamlar ile birlikte asgari ücret ile çalışan ve başvurularını gerçekleştirerek, emekli olan tüm kişilerde emekli maaş hesaplarına zamlı olarak ocak ayı itibariyle alabileceklerdir.

Yılbaşı itibariyle sadece asgari ücretle ilgili çalışmaların yapılmadığını da bahseden Cumhurbaşkanı heyeti ile ilgili de gelişmelerin olacağını ve heyete bekleyen vatandaşlara da müjdeli haberler vereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamalar sonrasında en düşük asgari ücretin 10000 TL bandında olması bekleniyor. Bazı iddialara göre asgari ücretin en az 9.500 TL seviyesinde olması bekleniyor. Ancak zam hakkında henüz net rakamlar paylaşılmadı. Gelişmeler oldukça okuyucularımızı anlık olarak haberdar edeceğiz.