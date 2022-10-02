Gece Resmi Gazetede Manşet Oldu! Emekli Maaşı Alanların Hesaplarına Bu Sabah 30.000 TL Yatacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz 30000 TL ödeme, bu sabah itibariyle Resmi Gazetede yayınlanarak hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 30000 TL'ye kadar ihtiyaç genis almak istiyorsanız bu parayı kullanabilmeniz için başvuru yapmanız gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden almanız durumunda, sizler için başlatılan bu kampanyalarda, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi düşük faizle yapılacak.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizlerde emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına kolay bir şekilde katılabilir, onaylanan bu işlemlerde de sizlere destek olarak aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak hemen aynı gün içinde de kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacak olan vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı.