Cumhurbaşkanı Açıkladı: Seçimden Önce Memura Zam Yapılacak mı?

Seçim öncesinde memura ne kadar zam yapılacağı tartışma konusu olmaya başladı. Belirli kaynaklara bakıldığında seçim öncesinde memur olan kişilere %20 ile %30 arasında zam yapılacağı söylentileri vardı. Türkiye’de ortalama olarak 4,5 milyon memur devlet dairelerinde çeşitli birimlerde görev yapıyor. Memurlar tarafından en büyük beklenti ise her yıl düzenli olarak memura yapılan zam oranları.

Türkiye’de yaşanan son zamanlardaki büyük ekonomik bunalım nedeni ile memurların maaşlarındaki artış oranı da enflasyona bakıldığında oldukça düşük bir seviyelerde yapılmıştı. Bu durum neticesinde kamu çalışanları memur maaş zam talebeyi tekrardan gündeme gelmiş ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce memur maaşlarına Büyük olasılıkla zam yapılma ihtimali de düşünülmüştü.

Maaşlar Enflasyon Rakamlarına Göre Belirleniyor

Kamu bünyesinde çalışanlarının maaşlarındaki artış oranları devlet tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında yapılıyor. Fakat son zamanlarda yaşanan büyük ekonomik bunalım nedeni ile enflasyon oranlarının çok yüksek seviyelerde seyretmesi memurlara yapılan maaş oranlarının çok düşük kalmasına sebebiyet verdi. Bunun neticesi olarak memur maaşlarının alım gücü enflasyon karşısında çok düşük ve güçsüz hale geldi. Kamuda çalışanlar ise bu duruma tepki olarak maaşlarının daha yüksek seviyelerde artış yapılabilmesi için tepkisini gösterdi.

Memur maaşlarının zam taleplerinin arkasındaki sebepler de çok güçlü. Fakat devletin de zam için belirli bir bütçesinin olduğu da unutulmamalı. Genel olarak bakıldığında hem kamu çalışanlarını enflasyon karşısında ezdirmemek hem de hükümetin bütçesini aşmamak gerekiyor. Yeterli maaş alamayan ya da iş yükü altında ezilen memurların motivasyonlarının düştüğü ve verimli bir şekilde çalışamadıkları da biliniyor. Zam talepleri siyasi tartışmalara yol açmadan partiler tarafından ortak bir şekilde çözüm yolu odaklı ele alınmalı.

Ekonomik enflasyon verileri ışığında memur maaşlarına yapılan zamlar hem memuru koruyacak hem de ülke ekonomisinin daha da rahat olmasını sağlayacak. Enflasyonun son zamanlarda çok yüksek seviyelerde seyrettiği neticesi ile memura yapılan daha düşük oranlardaki zam alım gücünün bir hayli aşağıda olmasına sebebiyet verdi. Bu durumu düzeltilmesi amacıyla seçim öncesinde de hükümetin memur maaşlarına iyi bir zam yapması bekleniyor.