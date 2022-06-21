Cumhurbaşkanı Açıkladı: Emekliye 13.000 TL Ödeme

Emekli olan vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde nakit alabilmeleri için kamu bankaları devreye girerek, devlet destekli olarak 13000 TL ödeme yapacağı açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 13000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlarım bu bankalar üzerinden emekli maaş alması gerekmektedir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubeleri üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden de hemen hesabınız üzerinden emekli, hesabınız aracılığı ile internet bankacılığı şifresi alarak internet bankacılığına giriş yapabilir ve 13000 TL gelir belgesiz, nakit kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

13000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar, Emekli Kredisi adı altında başvurularını gerçekleştirmektedir. Emekli kredisi adı altında verilen ve ihtiyaç kredisi olarak sunulan bu kredi hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 13000 TL'ye kadar aynı gün içinde ödeme alabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankalar üzerinden emekli maaş almanız durumunda ve daha önce kredi alsanız bile 13000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da daha öncelerde emekli olan vatandaşların kamu bankaları üzerinden nakit alacağı haberi gelmişti. Bu duyuru sonrasında kamu bankaları, emekli olan vatandaşların istedikleri limitlerdeki kredileri aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırmaktadır. 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımanız durumunda 750 TL emekli promosyonu da alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan kredi hakkında bilgiler alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca kredi kartı, taşıt kredisi ve konut kredisinde düşük faizli imkanlardan yararlanmalarına olanak sağlamaktadır.