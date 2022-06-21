Türkiye: NATO Zirvesi Finlandiya ve İsveç Görüşmeleri İçin 'Son Tarih Değil'

Türkiye cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılım başvurusu hakkında Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında müzakerelerin devam edeceğini ve önümüzdeki hafta Madrid'de yapılacak ittifak zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.

Finlandiya ve İsveç , Rusya'nın dört ay önce Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinin ardından NATO üyeliği için başvurdu.

Ancak teklifler , Kuzeyli komşularını Türkiye ve Batılı müttefiklerinin yanı sıra diğer Kürtler tarafından “terörist” olarak listelenen yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) güvenli bir sığınak sağlamakla suçlayan Türkiye'nin muhalefetiyle karşılaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey ülkelerinin üyelik başvurularında ilerleme kaydetmek için Pazartesi günü üç ülkeden temsilcilerle bir araya geldi.

Görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirdi, ancak Türkiye hala yapılması gereken işler olduğunu açıkça belirtti.

Konuyla ilgili Pazartesi günü NATO bünyesinde yapılan görüşmelerin ardından Brüksel'de gazetecilere konuşan Kalın, Ankara'nın İsveç'ten, özellikle de ülkesindeki PKK silahlı grubuyla ilgili acil adımlar atmasını beklediğini söyledi.

Nordik üyelik tekliflerinde herhangi bir ilerlemenin "şimdi bu ülkelerin adım atacağı yön ve hıza bağlı" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kalın, görüşmelerin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Madrid NATO zirvesi son tarih değil, bu yüzden müzakerelerimiz devam edecek."

Ankara, Finlandiya ve İsveç'i, Türkiye ve Batılı müttefikleri tarafından “terörist” olarak listelenen PKK'ya güvenli bir sığınak sağlamakla suçladı.

Ankara, iki ülkenin de Türkiye'ye karşı silahlarını kaldırmasını talep etti.

Hızlı anlaşma beklenmiyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz günlerde, sorunlar Madrid'deki NATO zirvesinden önce çözülmediği takdirde, "durumun donma riski var" korkusunu dile getirdi.

Almanya ayrıca bu ay bir anlaşmaya varılacağına dair umutları da azalttı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Pazartesi günü üst düzey bir Alman hükümet kaynağı, "Bunun beklenti yönetimi ve bunu tarihsel bağlamına yerleştirmekle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi ve bir çözümün hala görünürde olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü Lüksemburg'da konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde İsveç medyasına “Bunun biraz zaman almasına hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Ankara'nın öfkesi öncelikle İsveç'e yöneldi.

Ancak İsveç, ABD destekli Suriyeli Kürt grup Halk Koruma Birimleri'ne (YPG) ve onun siyasi kolu olan Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) defalarca desteğini dile getirdi.

Ankara, Batı desteğiyle Suriye'de IŞİD'e (IŞİD) karşı savaşan YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Ankara'nın endişelerini hafifletmek amacıyla, İsveç'in son yıllarda “terörle mücadele” yasalarını güçlendirdiğini ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni daha katı yasalarla birlikte olduğunu vurguladı.