Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emeklilere Yüzde 30 Intibak Zamı Geliyor: Temmuz 2023 Zammı ve Detayları

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek olan intibak zammı için heyecanla bekliyor. Ocak-Mart enflasyon verilerine göre, intibak zammı oranı yüzde 12,52 olarak belirlendi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,65 olacak. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon tahminleri ise sırasıyla yüzde 2,46 ve yüzde 2,61. Bu tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 21,43 olacak ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak.

Intibak zammı, 2000 yılından sonra sigorta girişi yapan emekliler için önceki dönemlere göre daha az maaş almalarından kaynaklanan bir farkı gidermek amacıyla yapılmaktadır. Son intibakta 350-400 TL arasında bir artış yaşanmıştı ve şimdi aynı oranla bir artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, intibak zammı tutarının 1300 TL civarında olması öngörülüyor.

Yüzde 30 intibak zammı, Ocak 2023'te gerçekleştirilen refah payı eklemesiyle birlikte minimum maaşı 7.500 TL'ye yükseltmişti. Temmuz ayındaki zammın da kök aylıklara ekleneceği ve maaşları 7.500 TL'ye aşması durumunda kendi kök maaşları üzerinden ekleneceği belirtiliyor. Ayrıca, maaşların 7.500 TL'ye ulaşamaması halinde, devlet tamamlayıcı ödemeler yapmaya devam edecek.

Temmuz 2023 İçin Yapılacak Zam ve Intibak Zammı Ayrıntıları

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek olan zam oranlarına dair heyecanla bekliyor. En son Temmuz 2022'de gerçekleştirilen yüzde 30'luk zam, minimum emekli aylığını 7 bin 500 TL'ye yükseltmişti. Bu seferki zam oranı ne olacak? İntibak zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar.

Temmuz zammı için enflasyon oranları baz alınacak. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki enflasyon oranı yüzde 12,52 olarak açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için ise piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon oranı yüzde 2,65, yüzde 2,46 ve yüzde 2,61 olarak tahmin ediliyor. Böylece altı aylık enflasyon oranı yüzde 21,43 olarak hesaplanıyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak.