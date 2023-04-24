Devletten Öğrencilere Verilen Destekler ve Başvuru Süreci! Üniversite Öğrencilerine Verilen Aylık 1.420 TL Yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilere yönelik verdiği desteklerle dikkat çekiyor. Özellikle ailesinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerine yönelik yapılan yardımlar, öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Bakanlık tarafından onay verilen hanelere çeşitli ödemeler, tek seferlik, belirli aralıklarla veya her ay yapılabiliyor. Bu kapsamda okuyan öğrencilere de yardım yapılıyor ve son açıklanan yardım kapsamında üniversite öğrencilerine her ay ödenen 1.420 TL yardım başvuruları devam ediyor. Okul sezonu boyunca ödenen bu yardım, öğrenci ve ailesine büyük destek sağlıyor.

2022-2023 eğitim yılı için de öğrencilere ek destek ödemeleri devam ediyor. Devlet, kaymakamlıklara, vakıflara ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvurular sonrasında öğrencilere her ay düzenli yardım ödemesi yapıyor. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerde bulunan üniversite öğrencileri, bu yardımdan faydalanabiliyor. Geçtiğimiz sene başında başlayan öğrenciye 1.420 TL destek ödemesi, karşılıksız yardımlar arasında yer alıyor.

Devletin verdiği bu desteklere ek olarak, öğrencilere yardım yapan özel vakıflar, iş adamları ve dernekler de bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen, başvurular sonrasında hak kazanan öğrencilere aylık destek ödemesi yapılıyor.

Üniversite öğrencileri, devletin ödediği öğrenciye yardım parası projesi için başvuruları kaymakamlıklardan yapabilirler. Kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na bizzat yapılan başvurular, belirli şartların yerine getirilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde onaylanıyor.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Destekler

Devlet, vatandaşlarına sağladığı desteklerin yanı sıra özellikle üniversite öğrencilerine çeşitli yardımlar da sunmaktadır. Özellikle ailesinden uzakta okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan destekler dikkat çekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay verilen hanelere belirli aralıklarla veya her ay ödemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerine verilen yardımlar öğrenci ve ailelerinin yüzünü güldürmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yardım kapsamı dahilinde, üniversite öğrencilerine her ay 1.420 TL yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu yardım ödemeleri için başvurular devam etmektedir. Okul sezonu boyunca ödenen bu yardım ödemeleri için hemen başvurarak, Mayıs-Haziran ayları için ödemenizi alabilirsiniz. 2022-2023 eğitim dönemi için kalan 2 ay süresinde başvurmanız durumunda ise toplamda 2.840 TL ödeme alabilirsiniz.

Dar gelirli ailelerde bulunan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri, zaten mevcut olan devlet desteklerinden faydalanabilirler. Bunun yanı sıra, kaymakamlıklara, vakıflara veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılan başvurular sonucunda hak sahibi olunarak, her ay düzenli olarak yardım ödemeleri yapılmaktadır. Geçtiğimiz sene başlatılan öğrenciye 1.420 TL destek ödemesi de bu karşılıksız yardımlar arasında yer almaktadır.