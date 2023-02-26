Kredi Notuna Bakılmaksızın Emekliye Düşük Faizli Kredi İmkanı 

Yaptığı kampanyalarla adından sık sık söz ettiren kamu bankası olan Ziraat Bankası yeni bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkmıştır. TC kimlik numarası üzerinden 30.000 TL ödeme yapabileceğini ifade eden ve nakit kredi olarak tanımlanabilecek bu kredilerde nakit ihtiyacına yönelik olarak bir çözüm sunulmuştur. Bu çözüme göre Ziraat bankası müşterilerine özel olarak düşük faizlerle tanımlanabilecektir.

Kamu bankası olarak bilinen Ziraat bankası hemen sonuçlandırabileceği bu kredi imkanı ile 36 ay vadeye kadar işlem yapabilmektedir. Bu imkandan faydalana bilmeniz için bankaya gitmenize gerek olmamaktadır. Bankanın mobil uygulama imkanı aracılığıyla da başvuru yapabilmeniz mümkündür. Mobil uygulama imkanının yanı sıra web sitesi üzerinden de başvuru yapabilmeniz mümkündür. Bu kampanyadan faydalana bilmeniz için uygun şartları taşımanız yeterlidir.

Diğer dikkat edilmesi gereken husus ise doğru ve eksiksiz bilgilerin bildirilmesidir. Bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda kampanyadan faydalanma durumunuz mümkün olmayabilir. Bu nedenden dolayı doğru ve eksiksiz bilgi girişi oldukça önemlidir. Emekliler için ise farklı bir kriter uygulanmaktadır.

Bu kritere göre emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan alınması talep edilmektedir. Emekli maaşlarının bu bankadan alınması takdirinde kredi notuna bakılmaksızın kredi ödemesi verilebilmektedir. Bu işlemi yaparken başvuru yapacak olan kişilerin banka şubesine gitmesi durumunda kimlikle beraber gelir belgesini de bankaya bildirmesi istenebilmektedir.