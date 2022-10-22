Aldatmak Dizisi Final mi Yapacak? Reytingler İç Açıcı Değil

4 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkarak büyük başarılar elde eden Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi projesi oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler ile seyirci grubunun dikkatini çekiyordu. Usta oyuncu Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ilk 3 sezonunda yer almış ve güçlü bir oyunculuk performansına imza atmıştı. Usta isim Hünkar karakteri ile hafızalara kazınmış ve milyonların sevgisini de kazanmayı başarmıştı. Oldukça etkili olan bu dizi sayesinde geniş kitlelerin desteğine kavuşan usta oyuncu Valide Perçin daha sonra Aldatmak isimli yeni diziyle ekranlara dönüş yaparak sevenleri karşısına çıktı.

Aldatmak dizisinde Vahide Perçin'in yanı sıra Ercan Kesal ile Mustafa Uğurlu da dizide yer alarak performans sergiliyor. Yine güçlü bir kadın karakterine hayat veren Vahide Perçin eski dizisinde olduğu gibi Hünkar karakterine benzer olarak baskın bir kadın rolüyle sevenleri karşısına çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde olduğu gibi imzasını bir kez daha atan usta oyuncu Güzide karakterine hayat veriyor. Vahide Perçin'in dizide rol alması, güçlü bir oyuncunun kadrosuna sahip olması ve hikayenin oldukça akıcı olması sebebiyle Aldatmak isimli dizi projesi 5. bölümünü yayınlamaya başardı.

Seyirci grubu projenin ilk 4 bölümüne büyük bir ilgi gösterdi ve dizi de reyting oranlarında birincilik koltuğuna oturdu. Diğer taraftan 5 bölümü ile elde ettiği sonuçlara bakıldığı zaman Aldatmak dizisinin çok iyi oranlar almadığı görüldü. Dizi projesinin izleyici kaybı yaşadığı ortaya çıkarken seyirci grubu da diziye karşı gösterdiği ilgiyi azalttı. Bu durum dizi için birinciliğin artık zorlaştığı yönünde bazı bilgiler veriyor.

Seyirci kitlesi dizinin ilk 4 bölümünde projeye karşı büyük bir ilgi göstermiş ve dizide bu şekilde birincilik koltuğunda yer alarak adından söz ettirmişti. Ancak 5. bölüm sonuçlarına bakıldığı zaman dizinin ilk 4 bölümünde elde ettiği oranları bu sefer elde edemediği görüldü ve izleyici kaybı yaşayan proje yapımcıyı üzdü. Aldatmak dizisi geçen hafta tüm kişilerde birinci olmuş fakat bu haftayı ise 5 olarak tamamlamış ve adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz hafta abc1 grubunda üçüncü olan dizi projesi bu hafta ise 7. olarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir grup izleyici Vahide Perçin'in dizide rol alması sebebiyle Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hatırına Aldatmak dizisine de destek veriyordu. Fakat gösterilen bu ilginin yavaş yavaş azaldığı ortaya çıktı. Her ne kadar Aldatmak isimli dizi projesi iyi bir yapım olsa da seyirci grubu diziden yeterli tatmini alamıyor.

Akıcı bir şekilde hikayesine devam eden dizi projesi seyirci grubunun ilgisini çekeceğini düşünüyordu. Fakat reyting oranlarının düşmesi ile beraber dizinin hayran kitlesinin tam olarak tatmin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Gelecek hafta dizi projesinin bir miktar daha izleyici kaybı yaşayacağı düşünülüyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Diğer taraftan dizinin sadık bir izleyici grubu olduğu ve Vahide Perçin'in çok sayıda hayranı olduğu da bilinen bir gerçek.