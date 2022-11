Come to Galatasaray çılgınlığı başladı! Cristiano Ronaldo'dan cevap geldi! Galatasaray...

Bu ayrılığın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Ronaldo’ya transfer çağrısı yaptı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli yıldız Ronaldo’nun kadroya katılması için yönetime esprili mesajlar yolladı. Galatasaray taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun son Instagram paylaşımına 'Come to Galatasaray' yorumları yapmaya başladı.

Galatasaray taraftarının attığı mesajlar içinde en dikkat çekeni ise, “Şimdi değilse ne zaman Ronaldo” şeklinde olanıydı.

İşte o yorumlardan bazıları: “Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaray’lı 100₺ yollasa 1.500.000.000₺ yapar (78M€) al sana Cristiano Ronaldo’nun parası. Gönderirim diyenler”

“Cristiano Ronaldo her ne kadar zirveye çıkarsan çık, parçalıyı giyemediysen en zirveyi göremedin demektir ... Come to Galatasaray”

“Şunu da şuraya yazayım… Ronaldo Galatasaray’a gelecek”

“Galatasaraylı yetkililer şayet alırsa Ronaldo’yu taraftar parasını öder. Ben kendi adıma hatrı değer bir miktar öderim”

“Cristiano Ronaldo’nun Galatasaray forması giydiğini dünya gözüyle görsem sanırım futbola dair başka bir isteğim kalmaz”