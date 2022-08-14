Çok Yoğun Başvuru Yapılıyor! Akbank ve 2 Bankanın Yaptığı Bu Kampanyada Borçlar Kapanıyor ve Hemen Ödeme Veriliyor....

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar transfer kredisi verileceği açıklandı. Akbank, Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri verilmektedir.

Akbank Denizbank Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar şimdilerde ise borç kapatma kredisi kampanyası adı altında diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istemektedir. Bankaların kredi şartlarına uygun olmanız durumunda şartları uygun olan kişiler hemen başvurularını gerçekleştirerek, bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Akbank kredi başvurusu yaparak borçlardan kurtul!

Akbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ile birlikte borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara aynı şartlar dahilinde kredi imkanı sağlıyor. Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka borçlarınızı kapatmak için işlem yapmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda aynı gün içinde destek ödemeleri kredi başvurularında bulunabilecek ve borç kapatma kredisi kullanabilecek. Borç kapatma, kredisi icinde bankadan ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank ve Garanti bankası'da nakit ve borç kapatma kredisi veriyor!

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden de hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapmış olduğunuz kredi başvuruları sonrasında banka kredi puanı uygun olan ve geliri düzenli olan vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir.