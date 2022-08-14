14 Ağustos 2022 Nerede Deprem 0ldu? Ege 4,7 ile Sallandı!

Deprem konusu gündemde yer alırken 4,7 büyüklüğünde Kuşadası Körfezi'nde bir deprem yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Ege yeni günde deprem ile sallanırken herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olup olmadığı merak konusu oldu. Üzücü olay hakkında açıklama Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşti ve konu hakkında detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,7 olduğu açıklandı. Ege'de yaşanan depremin 7,6 kilometre derinlikte yaşandığı öğrenilirken konu hakkında çok sayıda yorum da gerçekleşti.

Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, yaşanan deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve körfezin sisam depremi ile tetiklendiğini ifade etti. Deprem ile ilgili elde edilen bilgilere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,7 olarak bildirdi. Kuşadası Körfez İzmir'de yaşanan deprem hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulunan Yer Bilimci Profesör Doktor Naci Görür, merak edilenleri yanıtladı. 4,7 şiddetinde bir deprem olduğunu ifade eden Profesör Doktor Naci Görür, konu hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştirdi.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir, Ne Yapılır?

Deprem olduğu sırada öncelikle sakin olunması ve panikten uzak durulması gerekmektedir. Türkiye'de sıklıkla depremler yaşanırken can ve mal kayıplarının artış göstermesinin en önemli sebeplerinden biri de yaşanan sarsıntı sırasında insanların ne yapmaları ve kendilerine nasıl koruyacaklarını bilmemeleridir.

Öncelikle sakin olunması ardından sabitlenmemiş pencere, dolap vb. eşyalardan uzak durulur. Ev içerisinde sağlam sandalyeler ile desteklenmiş masa altına ya da kanepe hacimli ve dolgun koltuk ya da iç dolu sandık gibi kişileri koruyabilecek eşler yanına uzanarak hayat üçgeni oluşturulması gerekmektedir. Baş, iki el arasında alınarak yastık ya da kitap gibi koruyucu bir malzeme ile baş korunması gerekir. Sarsıntı geçene kadar bu şekilde beklenilmesi ve farklı bir şey yapılmaması gerekmektedir. Deprem sırasında güvenli bir yer bulunduktan sonra çök, kapan, tutun hareketi yapılır ve sarsıntı geçene kadar bulunan yerde beklemek gerekir.

Pencere, dışarıya bakan kapı, duvar, cam ya da aydınlatma tesisatı gibi kişilerin üzerine düşebilecek her türlü eşyadan uzakta beklenilmesi gerekir. Deprem olduğu sırada yataktaysanız orada kalınması ve üzerinize düşecek ağır bir eşya bulunmuyorsa yastık yardımıyla başım korumak gerekir. Kişilere yakın olan dayanıklı ve çok sağlam olduğu bilinen bir kapı değilse kapıyı kullanmamak gerekmektedir. Pek çok mekanın kapısı kişileri korumaktan uzaktır ve basit bir şekilde inşa edilmiştir. Çıkışlara ve merdivenlere doğru koşulması ise deprem sırasında yapılması yanlış bir harekettir.

Deprem sebebiyle oluşan sarsıntı geçene kadar ev içerisinde beklenilmesi ve sarsıntının bitmesi sonrasında dışarı çıkılması güvenli bir durumdur. Bina sarsıntı sırasında terk edilmemelidir ve balkonlardan uzak durulmalıdır. Pencerelerden ve balkonlardan atlamak sakıncalı bir hareket olurken asansörde kullanılmaması gerekir. Yangınları ve acil durumları bildirmek haricinde telefon kullanılmaması gerekir. Çakmak ve kibrit yakmak sakıncalı olurken elektrik düğmelerinden de uzak durulmalıdır. Laboratuvar, mutfak ve imalathane gibi iş aletlerinin olduğu yerlerde fırın ve ocak gibi cihazları kapatmak ve dökülebilecek madde ile malzemelerden uzaklaşmak gerekmektedir. Yaşanan sarsıntının bitmesi ardından su vanaları, gaz ve elektriğin kapatılması tavsiye edilmektedir.