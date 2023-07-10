İzleyici grubu ile Show TV ekranlarında buluşan yeni televizyon dizisi Yeşil Vadi’nin Kızı isimli projesi dikkat çekiyor. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın başrolde yer aldığı dizi günlük yapım formatında ekranlarda yer alıyor ve seyirci grubu ile hafta içi her gün buluşmaya devam ediyor. Dizi hayranlarını duygu yüklü hikayesi ile etkilemesi beklenen dizi özellikle başrol oyuncusu ile beğeni topladı. Seyirci grubunun yakından tanıdığı bir isim olan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız yeni projede adından söz ettiriyor. Gökyıldız özellikle Anne ve Kızım isimli dizilerle çok iyi ve güçlü performanslar ortaya koymuştu. Dizi sektöründe 2014 senesinden bu yana çocuk oyuncu olarak rol alan ünlü insan adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dizi izleyici grubuna masal tadında bir hikaye vaat ediyor ve çok fazla duyguyu aynı anda yaşatıyor. Dizi hikayesinde babası ve annesini kaybetmesi sonrasında yetişme yurtlarında hayatını devam ettiren küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız rol aldığı dizi projesi hakkında açıklamalarda bulundu ve merak edenleri yanıtladı. Bu dizinin görüp görülebilecek en masası dizi olduğunu açıklayan Beren Gökyıldız projenin çok güzel bir senaryoya sahip olduğunu ve bu senaryonun gerçekten beklentileri karşılayacağını belirtti.

Yalnızca bir dram hikayesi olarak öne çıkmayan bazı anlarda seyirci durumda gülümsetecek de olan dizi projesinde tüm duyguların yaşanacağı açıklandı. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız dizide izleyici grubuna şaşıracağını meraklanacağını bileceğini ve aynı zamanda ağlayacağını söyledi. Çocuk oyuncu hayat verdiği Melisa karakterinin kendisine çok benzediğini düşündüğünde ifade etti ve bu karakter ile özdeşleşmeye başladığını söyledi. Melisa’nın kendisine benzemez sebebiyle zorlanmadığını eve gittikçe ona benzemeye başladığını söyledi. Melisa'nın doğayı çok seven, çok akıllı ve hayalperest bir kız olduğu da söyledi.