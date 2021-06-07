Çocuğu okula giden ailelere 1300 TL Ek Ödeme Başladı! Başvuru şartları belli oldu

Pandemi tam kapanma dönemi sonrasında, normalleşme süresine girerek, okulların da açılması ile birlikte, durumu olmayan aileler, okul yardımlarını araştırmaktadırlar. Vatandaşlarımız için yapılan 1300 TL ödemeler Haziran ayından itibaren de verilmeye devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan bu ödemelere SED, yardımları denilmektedir. Bu yardımları alacak olan öğrenci velileri öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilirler ve kırtasiye masraflarını görebilirler. Okula giden çocukların temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda eğer zorluk çekiyorsanız geliri düşük olan ailelere bu yardım verilmektedir.

SED yardımı başvurusu için başvuru şartlarını yerine getirmeniz durumunda PTT hesaplarına veya vermiş olduğunuz banka hesap numarasına 1300 TL ödemeler yapılmaya başladı. Verilen bu yardım kampanyası ile birlikte hem ekonomik olarak hemde psikolojik olarak destekler verilmeye de devam edecektir. Yardım Başvuru Süreçleri için il müdürlüklerine giderek veya e devlet hizmetine girerek buradan sorgulamanızı istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz.

SED Yardımları Devam Ediyor

SED yardimlari devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan ailelere verilen bu yardım parası, 1300 TL olarak ödeniyor. Muhtaç durumda olan her aileye yapılan bu yardım ile birlikte, okula giden çocuklara da bir nebze yardımcı olunmaktadır. Çocukların temel ihtiyaçları ile birlikte, kırtasiye ve okul masrafları da verilen bu para ile ödenmektedir.

SED yardımlarını alabilmeniz için başvuru şartlarına uygun olmanız gerekli. Şimdi sizlere bu şartlar hakkında bilgiler verelim...

Sed Ödemeleri Şartları

Ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabileceklerdir. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece TC vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

Sed Yardımı Yattı mı?

SED yardımı alan kişiler, başvuru yaptıktan sonra değerlendirme sonucunu merak etmektedirler. Bunun için sorgulama işlemlerini e-devlet sistemine girerek yapabilirsiniz. E-devlet hizmetini kullanabilmeniz için e-devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabildiği gibi, zorunlu durumlarda evden çıkamayan kişiler için eve şifre teslimi de yapılmaktadır. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığınızda hangi hesabınıza para yattığı da gösterilecektir.