Hindistan, Organ İltihaplanması Hastalığıyla Boğuşuyor

Yeni tip koronavirüs pandemisinde zor zamanlardan geçen ülkelerden biri olan Hindistan’da, şimdi de yeni bir hastalık baş göstermeye başladı. Kovid-19 virüsüne yakalanıp iyileşen küçük kaç grubundaki kişilerde çok nadir görülen öldürücü bir inflamatuar sendromu görüldü. Görülen bu sendrom, ülkede çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. 200’ü Başkent olan Delhi bölgesinde olmak üzere, genel olarak Hindistan çapında 2000’den fazla Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) vakası görüldüğü tespit edildi. MIS-C ‘nin 5 ila 15 yaş arasındaki çocukları etkilediği belirtildi.

Multisistem Inflamatuar Sendromu, yüksek ateşle başlayıp organların iltihaplanmasına yol açan bir hastalık olduğu belirtildi. Bu sendrom, ülkemizde son olarak Kovid-19 geçirip iyileşen 8 yaşındaki Toprak Kılınç’ın geçen hafta ölümüne neden olmuştu.

Delhi'deki Lady Hardinge Tıp Koleji'nde pediatri direktörü Dr Harish Pemde Times'a şunları söyledi: “Kalp, solunum veya böbrek yetmezliğine yol açabilir. İyileşen çocukların uzun vadeli yaşam kalitesi, organların ne kadar kötü etkilendiğine bağlıdır. Tedavisi oldukça kolay olduğunda erken yakalamak çok önemlidir.”

Araştırmacılara göre, en yaygın semptom baş ağrısıydı, ancak çocuklarda halüsinasyonlar veya nöbetler gibi daha ciddi yan etkiler de gelişebileceğini belirttiler.

MIS-C olarak adlandırılan hastalara ilk kez 2020 yılında, doktorlar bazı çocukların SARS-CoV-2'ye maruz kaldıktan sonra çeşitli organlarda iltihaplanma geliştirdiğini fark ettikten sonra, Hastalık Kontrol Merkezi bunun ölümcül olabileceğini, ancak çoğu çocuğun hayatta kaldığını söylemesiyle teşhis edildi.

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden uzmanlar, MIS-C'yi teşhis etmenin, döküntü, ateş ve mide-bağırsak rahatsızlığı gibi birçok semptomunun diğer çocukluk koşullarına benzer olması nedeniyle zor olduğunu söylüyor.

Ekip, döküntülerin ortaya çıkması için tek bir yer olmamasına rağmen, genellikle alt uzuvlarda, iç uylukta, göğüste ve üst uzuvlarda meydana geldiğini buldu.

İncelenen yedi hastanın yarısından fazlasında, genellikle ortasında küçük kırmızı benekler olan 5p madeni para büyüklüğünde küçük ila orta boy daireler olarak göründüler.

Yazarlar, çocuklarda yaygın görülen koronavirüs döküntülerini vurgulayarak bulgularının doktorların ve ebeveynlerin bir döküntünün ne zaman daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu bilmelerine yardımcı olabileceğini umuyor.