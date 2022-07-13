Çin'de Sıcaklıklar 40C'ı Bulabilir, Uzmanlar Uyarıyor

Yaklaşık 70 şehir, sıcaklıklar bu hafta 40C'ye (104F) yükselirken, ölçeğin en yüksek seviyesi olan "kırmızı" sıcak hava dalgası uyarıları yayınlarken, Çin başka bir aşırı sıcakla mücadele ediyor.

Bazı sakinlerin halihazırda günlük COVID-19 testlerine tabi tutulduğu ve yerel karantinaların başladığı ülkenin en büyük şehri olan Şanghay'da yetkililer, insanları sıcak havaya ve sıcak çarpması tehlikesine hazırlanmaları konusunda uyardı.

Tehlikeli maddelere uygun sağlık çalışanları, günlük toplu testler devam ederken, şehrin açık hava test merkezlerinde ayaklarını buz üzerinde dinlendirirken görüldü.

“Şanghay'da şu anda sıcak boğucu. Şanghay'da ikamet eden yabancı Blake Stone-Banks, yerleşkemiz kilit altında, bu yüzden sokakta nasıl olduğunu bilmiyorum, ancak PCR testleri için her gün dışarı çıkmak için kapıyı açtığımızda acımasız bir şok oluyor” dedi.

"Bu haftanın başlarında, yerleşkemizde PCR testleri yapan kişilerden biri sıcakta bayıldı. Bu insanlar 40 santigrat derece, yüksek nemli ısıda KKD ile kaplanır. Tişört giymek rahatsız edici ve KKD'nin altında bunun nasıl bir his olduğunu hayal bile edemiyorum."

Şanghay yazları sıcak ve buharlı olabilir, ancak bu yılki sıcaklıklar olağanüstüydü.

Şehir sıcaklıkları Pazar günü 40C'ye (104F) ulaştı, rekordaki en erken tarih ve bu hafta daha fazlasının olması bekleniyor. Devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, 1873'te kayıtların başlamasından bu yana Şanghay 40C'nin (104F) üzerinde sadece 15 gün gördü.

Çin'in orta kesimindeki Chongqing eyaletinde, bir kafenin çatısının çökmesinden üç gün boyunca 40°C'nin (104F) üzerinde sıcaklık sorumlu tutulurken, başka yerlerde kırılan pencere camları ve otobüs duraklarının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Çin'in ünlü pandalarına ev sahipliği yapan Sichuan eyaletinde, hayvanat bahçeleri, siyah beyaz ayıların buz bloklarına sarıldığı fotoğrafları yayınladı - dış mekanlarda tutulan hayvanları soğutmak için sadece bir hüküm.

Çin'in başka yerlerinde, yoğun sıcak altında Jiangxi eyaletinde yollar büküldü.

Yüksek sıcaklıklar, son aylarda günlük yaşamı etkileyen ve kentsel altyapıya zarar veren olumsuz hava dalgasından etkilenen Çin için en son zorluk.

Xinhua haber ajansına göre, ülke normalden 0,9C (1,6F) daha yüksek ortalama sıcaklıkla 60 yılın en sıcak Haziranını kaydetti.

Ay ortasındaki sıcak hava dalgaları, Pekin'i çevreleyen Hebei'nin bir bölümünde sıcaklıkların 44,2°C'yi (112F) aştığı için başta kuzeyde olmak üzere 600 milyondan fazla insanı etkiledi.

Komünist parti tarafından yönetilen People's Daily gazetesine göre, bu arada Çin'in diğer bölgeleri şiddetli yağmur ve selden sert şekilde etkilendi ve 100'den fazla nehir acil durum seviyelerine yükseldi. Xinhua'ya göre, sel yüz binlerce insanı yerinden etti ve hükümeti ikinci en yüksek sel uyarısını vermeye sevk etti.