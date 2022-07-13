ABD, Paracel Adaları Yakınlarına Bir Destroyer Gönderdi

ABD, Çin tarafından kınanan bir hareketle tartışmalı Paracel Adaları yakınında kuzey Güney Çin Denizi'nden bir gemi gönderdi.

USS Benfold, Çin tarafından işgal edilen ve Vietnam ve Tayvan tarafından talep edilen 100'den fazla resif ve adadan oluşan takımadaların yakınında, ABD'nin tartışmalı durumlarda uluslararası hukuk uyarınca hak ve özgürlükleri savunmak için gerekli olduğunu söylediği bir “seyir özgürlüğü operasyonu”nda seyahat etti.

"Güney Çin Denizi'ndeki yasadışı ve kapsamlı denizcilik iddiaları, seyir ve uçuş özgürlükleri, serbest ticaret ve engelsiz ticaret ve Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan ülkeler için ekonomik fırsat özgürlüğü dahil olmak üzere denizlerin özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturuyor."

1955'te Paracels'in Woody Adası'nın kontrolünü ele geçiren Pekin, ABD destroyerinin varlığına öfkeyle tepki gösterdi. Woody Adası , adalar zincirinin en belirgin özelliğidir ve Çin orada bir havaalanı ve diğer tesisler inşa etmiştir.

Çin ordusunun Güney Tiyatro Komutanlığı sözcüsü Tian Junli yaptığı açıklamada, "13 Temmuz'da ABD güdümlü füze destroyeri "Benfold" Çin hükümetinin onayı olmadan Çin'in Paracel kara sularına yasadışı bir şekilde girdi" dedi.

Reuters haber ajansına göre Tian, ​​hareketin "Güney Çin Denizi'nin barış ve istikrarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkiler normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini" söyledi.

Çin'in neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde yıllardır tansiyon yükseliyor.

Vietnam, Tayvan, Malezya, Brunei ve Filipinler de sular üzerinde hak iddia ediyor.

Manila, 2013 yılında Pekin'in denizdeki eylemleri hakkında yasal bir itirazda bulundu ve Lahey'deki mahkeme üç yıl sonra Çin'in iddiasının hukuken hiçbir dayanağı olmadığına karar verdi.

Pekin kararı tanımayı reddetti ve egemenlik iddialarını dayandırdığı sözde tarihi haklarının 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden (UNCLOS) önce geldiğini söyledi.

UNCLOS, ülkelerin denizdeki çeşitli coğrafi özelliklerden hangilerini talep edebileceğini belirler ve ayrıca denizcilik davranışını yönetir. Çin ve Filipinler, UNCLOS'u imzalayan ve onaylayan 167 taraf arasında yer alıyor. ABD mevzuatı onaylamadı, ancak aracı uluslararası teamül hukuku olarak tanıyor.

ABD Donanması 7. Filosu yaptığı açıklamada, Çin, Tayvan ve Vietnam'ın, bir askeri gemi veya savaş gemisinin Paracels çevresindeki sulardan “masum geçişe” girişmeden önce ya izin ya da önceden bildirimde bulunmasını zorunlu kılarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.