Çin’de, Sel Baskınından Dolayı Trende İnsanlar Mahsur Kaldı: 12 Ölü

Sosyal medyada paylaşılan video, akşam yolcularının başlarını suyun üstünde tutmayı başardıklarını gösteriyor. Platformlara akın eden sular görülüyor.

Yetkililer, Henan eyaletindeki tünellerden sonunda 500'den fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.

Yağmur günleri yaygın hasara neden oldu ve 200.000 tahliyeye yol açtı.

Yerin üstünde, yollar nehirlere dönüştü, arabalar ve enkaz hızlı hareket eden akıntılarda süpürüldü. Çok sayıda yaya kurtarılmak zorunda kaldı.

Henan eyaletinde toplam 25 kişi öldü ve bir düzineden fazla şehir etkilendi. Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "önemli ölçüde can ve mal kaybı" olduğunu söyledi.

Birkaç baraj ve rezervuar uyarı seviyelerini aştı ve kıyılarını patlatan nehirleri yönlendirmek için askerler seferber edildi. Henan'ın birçok yerinde uçuşlar ve trenler de askıya alındı.

Eyalet başkenti Zhengzhou'da, sadece üç günde bir yıllık ortalama yağış miktarına eşdeğer bir düşüş yaşandı.

Salı günü, şehrin bazı sel korumaları boğuldu ve sular demiryolu tünellerine akmaya başladı.

Hayatta kalanlar, suyun kapılardan nasıl sızdığını, "ayak bileklerimizden dizlerimize, boyunlarımıza kadar" yavaşça yükseldiğini anlattılar. Çinli bir sosyal ağ sitesi Weibo'da bir kadın, "Yapabilecek olan hepimiz metro koltuklarında durduk" diye yazdı.

Çocuklar ebeveynleri tarafından sudan çıkarılırken, diğerleri onları tutabilecek her şeyi fırlattı.

Yaklaşık yarım saat sonra bir yolcu "nefes almanın zorlaştığını" söyledi.

Zhengzhou hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, tahliyenin başlayabilmesi için yerel saatle 18:10'da (10:10 GMT) hattın kapatılması emrinin geldiğini söyledi. 12'si hayatını kaybederken 5 kişi tedavi altına alındı.

Çin'in merkezindeki başka bir yerde, çocuklar su basan bir anaokulundan kurtarılmak zorunda kaldı.

Devlet medyası, kurtarma ekipleri tarafından plastik küvetlerde yüzdüklerinin görüntülerini yayınladı.

Zhengzhou Belediye Parti Komitesi tarafından Weibo hakkında yapılan bir açıklamada, Zhengzhou Hastanesinin Birinci Bağlı Hastanesi de Salı gecesi kısa bir süreliğine güç kaybetti, ancak hastane şimdi restore edildi.

600 kritik hastanın başka bir yere nakledildiğini de sözlerine ekledi.

27 yaşındaki Bay Liu olarak tanımlanan bir başka sakin, BBC Chinese'e "suyunun, elektriğinin ve internetin olmadığını" söyledi.

Bay Liu, "Hayatımda hiç bu kadar çok yağmur görmemiştim" diye ekledi. "Bir saat vardı, göklerden üzerimize yağmur yağıyordu ve her şey bembeyaz oldu."

Ancak yükselen sular sadece Zhengzhou ile sınırlı değildi. Yetkililer, Luoyang kentindeki barajda fırtınalardan zarar gördükten sonra 20 metrelik (65 ft) bir gedik oluştuğunu söyledi. Bölgeye askerler konuşlandırıldı ve ordudan yapılan açıklamada, bölgenin "her an çökebileceği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Başka bir kullanıcı, Sishui kasabasında yaşayanların çatılarda mahsur kaldığını söyledi. Kişi, “Yüzmeyi bilmiyoruz… bütün köy sular altında kalmak üzere” diye yazdı.