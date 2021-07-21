Simge Sağın Marmaris'te Objektif Karşısına Geçti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatil rotasını Marmaris'e çevirdi ve arkadaşları ile birlikte tatil yaptı. Şarkıcının mavi tura çıkması dikkatleri üzerine çekerken siyah bikinisi ile de sosyal medyanın gündemi haline geldi. Arkadaşları ile birlikte Marmaris'te mavi tura çıkan ünlü şarkıcı, objektif karşısına geçip siyah bikinisi ile fotoğraf çektirdi.

Arkadaşları ile birlikte çıkmış olduğu tatil sırasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim Simge Sağın magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Soluğu Marmaris'te alan başarılı şarkıcı, salgın döneminde de sıkı bir sosyal medya kullanıcısı haline gelmiş ve hesabını aktif bir şekilde kullanmıştı. Keyifli anlarından çekilen fotoğraflarını da hayranları ile paylaşan ünlü isim, bu kez neşeli halleri ile kameralara yansıdı.

39 yaşındaki başarılı şarkıcının arkadaş grubu ile beraber mavi tura çıkması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanırken ünlü ismin siyah bikinisi giyip objektif karşısında poz vermesi de gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımın altına “yaz” notunu düşen başarılı şarkıcı Simge Sağın, takipçilerinden beğeni dolu yorumlar ile karşılaştı. Şarkıcının paylaşımı yüksek oranda beğeniler alırken sanatçının hayranları da Simge Sağın'ın keyifli halleri ile mutlu oldu.

Üzülmedin mi?”, “Miş Miş”, “Yankı” ve “Öpücem” gibi birbirinden başarılı parçaları ile adından söz ettiren ünlü isim Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde özel hayatı ve kariyer hayatı ile ilgili samimi açıklamalar gerçekleştirmişti.

Başarısı ve şarkı seçimi hakkında bu işin bir formülün bulunmadığını ifade eden ünlü isim, kalbini dinlediğini ve kalbinin ekmeğini yediğini söylemişti. Yalnızca hissettiği ve sesine yakıştığına inandığı şarkıyı söyledikten sonra kendisine yakışıp yakışmadığını karar verdiğini açıklayan ünlü isim, içgüdü ile hissedip yola bu şekilde çıktığını ifade etmişti. İlk patlamasının ise “Miş Miş” isimli şarkısı ile olduğunu ifade eden Simge Sağın, parçasının çok çaldığına ilk başta inanmadığını da anlatmıştı.