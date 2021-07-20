Kredi Dediğimiz Zaman Aklımıza Gelen Akbank, CepteTEB ve Yapı Kredi Bankası Yeni Kampanyalarını Duyurdu! Herkes Şokta! Krediler anında hesaba yatacak. Başvurular başladı. Sizlerde bu desteklerdan faydalanarak hemen işlem yapabileceksiniz.

3 bankadan online kredi kampanyası dönemi başladı. Şubelere gitmeden bu 3 bankadan online olarak kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi olarak verilen bu kredilerde uygun faiz oranları ile birlikte 3 bankadan kredi kullanmanız mümkündür. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin online olarak onay almaları için bazı politika şartlarına uygun olması gerekmektedir. Online kredilerde banka şartlarına uygun olan müşterilere şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi verilmektedir.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin online olarak kredi alabileceği birçok banka vardır. Bankalardan online olarak ihtiyaç kredisi kullanacaksınız o bankada bir hesabınızın olması ve internet bankacılığını kullanmanız gerekiyor. Eğer bankada hiçbir hesabınız yoksa, banka şubesinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Online krediler çünkü müşterilerine göre verilen ihtiyaç kredileridir. Kredi alacak olan kişilerin de daha uygun şartlarda bir müşteri olması gerekiyor. Yüksek kredi notu ve temiz bir banka sicili olan kişilerin onay alabilecekleri bankalar şu şekildedir.

Akbank online kredi başvurusu

İnternet bankacılığını çok aktif olarak kullanan bankalardan bir tanesi Akbank'tır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden müşterilerine ihtiyaç kredisi vermektedir. 50.000 TL'ye kadar ve daha önce kredi kullanan müşterilere de 100 bin TL'ye kadar, ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere kredi sonucunu da online olarak verir.

Kredi onayı aldıktan sonra banka hesabınıza kredinizi gönderebilirsiniz. Banka 50.000 TL krediler de sizlere 36 ay vade ile işlem yapacaktır. Kredi sonucundan sonra onay almanız durumunda banka sizin kredi onayına göre de faiz oranı uygular. Akbank online kredi alabileceğiniz en kolay bankalardan bir tanesidir.

Cepte TEB bankası online kredi başvurusu

TEB Bankası üzerinden kurulan ve sadece dijital olarak işlem yapan Cepte Teb Bankası, ihtiyaç kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar online kredi hizmeti vermektedir. Tüm bankacılık işlemlerini bu bankadan online olarak yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı işlemleri yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verir. Özellikle iyi müşteri grubunda olanlara SMS ile, cepte Teb Bankası üzerinden sürekli mesaj olarak kredinizin olduğu söylenecektir. Banka kredi notu yüksek olan kişilere 100 bin TL'ye kadar bir kredi paketi hazırlar ve bu krediyi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İnternet Sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilsiniz bu şekilde başvuru yaptıktan sonra kredi adresinize gelecek TEB müşteri temsilcisi ile birlikte kullanılmaktadır.

Yapı Kredi bankası online kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de online kredi kullanabiliyorsunuz. Yapı Kredi bankası online kredi başvurusunu 100.000 TL'ye kadar yaptırabiliyor. Bunun için bankadan bir hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir. internet bankacılığı şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi Başvurusu yaparak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Kredi başvurusu yapan müşterilerin 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabileceklerini söylememiz mümkündür. 100.000 TL kredi aynı bir içinde hesabı atmak istiyorsanız yüksek kredi notunuzun olması şartı vardır.